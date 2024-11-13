Определена личность человека, который находился в автомобиле, взорвавшемся в Севастополе

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В Севастополе на улице Тараса Шевченко произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб водитель — капитан 1-го ранга Черноморского флота. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По предварительной информации, в машине сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Отмечается, что автомобиль находился на парковке.
Сообщается, что взрыв был мощным, водителю оторвало ноги. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы. Спасти мужчину не удалось, он скончался на месте от полученных травм. Ведется расследование инцидента, а также устанавливаются обстоятельства случившегося.
Ранее в жилом доме на севере Москвы произошел взрыв. В результате которого в квартире выбило стекла и начался пожар. Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров.
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В Севастополе на дороге произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб человек
Сообщается, что взрыв был мощным, водителю оторвало ноги. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы. Спасти мужчину не удалось, он скончался на месте от полученных травм. Ведется расследование инцидента, а также устанавливаются обстоятельства случившегося.
Ранее в жилом доме на севере Москвы произошел взрыв. В результате которого в квартире выбило стекла и начался пожар. Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров.
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Дарья Осипова