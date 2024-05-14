Следствие просит суд арестовать полного тезку начальника кадрового главка МО РФ

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Следствие обратилось в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об аресте полного тезки начальника главного управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова в рамках уголовного дела. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источник.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Юрия Васильевича», — сообщил собеседник издания.Согласно данным на сайте суда, судебное заседание было назначено на 18:25 мск 13 мая. Итоги рассмотрения материала еще не опубликовали.
До этого несколько Телеграм-каналов сообщало о следственных действиях в отношении начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова.
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