Следствие просит заочно арестовать экс-совладельца «Открытие Холдинга» Беляева

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Следствие просит заочно отправить под стражу бывшего совладельца «Открытие Холдинга» Вадима Беляева, Тверской суд Москвы уже получил соответствующее ходатайство. Об этом со ссылкой на суд сообщает ТАСС. Решение об аресте будут рассматривать в ближайшее время, указано в заявлении.
«Судом получено ходатайство следствия о заключении под стражу заочно Беляева и Назарычева», — заявили в суде.Сам Беляев, по информации СМИ, находится в США.
Ранее сообщалось, что суд взыскал с бывших топ-менеджеров банка «Открытие» 289,5 млрд рублей по иску от Банка России. В качестве ответчиков привлекли бывшего акционера «Открытия» АО «Открытие холдинг» и его совладельца Вадима Беляева, бывшего главу правления банка Евгения Данкевича, бывшего вице-президента Геннадия Жужлева, экс-главу совета директоров Рубена Аганбегяна и бывшего член совета директоров Елену Будник.
Ранее сообщалось, что в Москве осудили бывших топ-менеджеров «Почты России». Ближайшее время недобросовестные руководители проведут за решеткой, а в будущем к ним будут применены дополнительные ограничивающие меры.
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