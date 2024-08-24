В МАГАТЭ назвали причину потери связи Запорожской АЭС с единственной резервной ЛЭП

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Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потеряла связь с единственной резервной линией электропередачи (ЛЭП) за пределами площадки. Об отключении сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Перебои последовали за сообщениями о военной активности в регионе: группа экспертов МАГАТЭ по атомным электростанциям сообщила, что в последние 24 часа слышала взрывы вблизи станции. Отмечается, что связь восстановили в пятницу, 23 августа.
Ранее МАГАТЭ заявило, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС ухудшилась после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В результате инцидента была повреждена дорога между главными воротами АЭС. БПЛА упал рядом с главным бассейном для распыления охлаждающей воды.
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Александр Климов