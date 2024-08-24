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В МАГАТЭ назвали причину потери связи Запорожской АЭС с единственной резервной ЛЭП

Гросси: Запорожская АЭС потеряла связь с резервной ЛЭП из-за военных действий
24 августа 2024, 04:06
Фото: istockphoto/Nordroden

Фото: istockphoto/Nordroden

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потеряла связь с единственной резервной линией электропередачи (ЛЭП) за пределами площадки. Об отключении сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.


Перебои последовали за сообщениями о военной активности в регионе: группа экспертов МАГАТЭ по атомным электростанциям сообщила, что в последние 24 часа слышала взрывы вблизи станции. Отмечается, что связь восстановили в пятницу, 23 августа.

Ранее МАГАТЭ заявило, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС ухудшилась после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В результате инцидента была повреждена дорога между главными воротами АЭС. БПЛА упал рядом с главным бассейном для распыления охлаждающей воды.

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#запорожская аэс
#бпла
#удар
#лэп
#электричество
#магатэ
На западе Германии неизвестный зарезал несколько человек
Bild: в ФРГ неизвестный с «арабской внешностью» зарезал несколько человек
24 августа 2024, 03:40

Фото: istock/vmargineanu

В западногерманском городе Золинген мужчина напал с ножом на нескольких человек, информирует газета Bild.
Отмечается, что инцидент произошел в 21:45 по местному времени. В ходе инцидента неизвестный убил несколько человек, однако точное число жертв в данный момент неизвестно.

Многочисленные участники фестиваля получили ранения. По словам очевидцев, преступник действовал без разбора и имел «арабскую» внешность. Напавший скрылся с места происшествия и в настоящее время разыскиваются полицией.

Ранее стало известно о нападение на исправительную колонию (ИК) №19 в городе Суровикино Волгоградской области. Захватчики взяли в заложники нескольких сотрудников.

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#нападение
#германия
#жертва
#убийство
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В ООН высказались по поводу замеченной в Курской области американской ЧВК
ООН об американской ЧВК в Курской области: все военные должны защищать граждан
24 августа 2024, 03:21

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Все военные должны вставать на защиту гражданского населения и инфраструктуры, заявил представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик, комментируя публикации с упоминанием сражающейся за Украину американской ЧВК Forward Observation Group (FOG). Отвечая на вопрос РИА Новости, он подчеркнул, что ООН «часто выражала обеспокоенность по поводу использования частных военных подрядчиков по всему миру».
«Все несут одинаковую ответственность в отношении прав человека», – отметил Дюжаррик.

22 августа на фотографии, размещенной официальным сайтом FOG, были изображены бойцы, одетые в полевую форму и стоящие рядом с минометом с американским флагом. Расчет орудия расположился рядом с детской игровой площадкой и жилым домом. Точное местоположение не указано.

Ранее сообщалось, что среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвовавших в наступлении на Курскую область, были и члены американской ЧВК.

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#курская область
#оон
#оружие
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Командир «Ахмата» заявил об уничтожении техники ВСУ под Курском
Алаудинов: «Ахмат» за минувшие сутки уничтожил более десяти единиц техники ВСУ
24 августа 2024, 01:22

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Бойцы спецназа «Ахмат» за минувшие сутки уничтожили более десяти единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, за сутки украинская армия потеряла пять боевых бронированных машин (ББМ), один танк, один комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель», а также «пять-шесть единиц автомобильной техники» и одно артиллерийское орудие.

«И много пехоты уничтожено. Морпехи сегодня опять хорошо отличились. Они взяли населенный пункт, взяли десять пленных», – подчеркнул Алаудинов.

Ранее командир «Ахмата» заявил, что российские войска сделают все необходимое для полного разгрома ВСУ в Курской области. Он также упомянул о перспективах завершения специальной военной операции (СВО).

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#сво
#курская область
#всу
#танки
#техника
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В подполье сообщили о ликвидации собравшихся в Курскую область бойцов ВСУ
Лебедев: собравшихся в Курскую область бойцов ВСУ ликвидировали в Глухове
24 августа 2024, 01:14

Фото: iStock/Mariia Kokorina

По меньшей мере 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые собирались отправиться в Курскую область, были уничтожены в результате удара фугасными авиабомбами в Глухове Сумской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор сопротивления пророссийской николаевской группы Сергей Лебедев.
«Примерно два десятка ранены, кто-то убежал и не вернулся», – рассказал он о потерях противника.

Подпольщик также заявил, что пять авиаударов были нанесены по пункту переброски техники и временному складу боеприпасов ВСУ в селе Береза Сумской области. Как отметил Лебедев, в этом районе находится железнодорожный узел, где «прямо с составов в степи и кустарники снимают военную технику».

Ранее был ликвидирован пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ в районе Сумской области. По данным подполья, Краснополье Краснополье «получило три прилета ФАБов», один из которых поразил бывшую военную часть противовоздушной обороны (ПВО), где украинская армия разместила ПВД.

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#пво
#украина
#курская область
#всу
#удар
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Вблизи российской границы заметили американский разведывательный самолет
24 августа 2024, 01:08

Фото: iStock/rancho_runner

Разведывательный самолет Boeing RC-135U Combat Sent ВВС США заметили над Балтикой, передает РИА Новости.
Отмечается, что самолет вылетел с базы ВВС США Оффатт в штате Небраска 17 августа и прибыл на авиабазу Милденхолл в Великобритании.
20 августа самолет-разведчик пролетел над Европой в сторону Латвии, Литвы и Эстонии и приблизился к российской границе.

23 августа самолет радиоэлектронной и радиотехнической разведки RC-135W ВВС Великобритании был замечен в западной части Черного моря.

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#великобритания
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#эстония
#чёрное море
#самолет
#разведка
#сша
#прибалтика
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Стало известно число жертв при захвате террористами в волгоградской ИК-19
24 августа 2024, 00:48

Фото: istockphoto/Daniil Dubov

Во время захвата террористами исправительной колонии (ИК) № 19 в Волгоградской области погибли восемь заложников, передает Baza.
Боевики расправились с четырьмя заключенными, которых после штурма обнаружили со связанными руками. Также были убиты три сотрудника исправительной колонии – начальник воспитательного отдела Чернушкин Виктор, начальник отдела охраны Кречетов Иван и заместитель начальника по безопасности и оперативной работе Кучма Андрей. Четвертый погибший сотрудник ФСИН – Сергей Гордополов – получил несколько ножевых ранений, закрытую черепно-мозговую травму и открытые порезы спины, впоследствии он скончался в больнице.

По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, в результате нападения в заложниках оказались восемь сотрудников колонии и четверо заключенных.

Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые оказались членами «Исламского государства»*.

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* ИГ, организация признана террористической и запрещена в России
#россия
#колония
#тюрьма
#волгоградская область
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В Пролетарске Ростовской области произошел еще один крупный пожар
В Пролетарске Ростовской области огонь перешел с сухой травы на жилые дома
23 августа 2024, 23:36

Фото: iStock/gorodenkoff

В Пролетарске Ростовской области пожар, начавшийся из-за сухой растительности, перекинулся на жилые дома, ​передает МЧС России.
Отмечается, что загорелись два жилых дома и строящееся здание. Позднеее, по данным информационного агентства ТАСС, число загоревшихся домов увеличилось до четырех.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, огонь на дома перекинулся с камыша из-за сильного ветра.

«Это возгорание не связано с тем, которое ликвидируют в Пролетарском районе», – сообщил он.

Ранее военэскперт объяснил, почему РФ выбирает стратегию сдерживания на атаки Киева. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#пожар
#дома
#ростовская область
#мчс
#губернатор
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Власти Курской области высказались о попытках ВСУ осложнить эвакуацию населения
Смирнов: ВСУ разрушили дороги в Курской области для осложнения эвакуации жителей
23 августа 2024, 23:28

Фото: istockphoto / IherPhoto

В первые часы атаки на Курскую область бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреливали дороги, затрудняя эвакуацию местных жителей. Об этом в интервью Марине Ким для телеканала «Соловьев Live» рассказал временно исполняющий обязанности (врио) губернатора области Алексей Смирнов.
«Когда мы начали организовывать в первые часы эвакуацию... невозможно было подать те же автобусы большой вместимости. Просто начали расстреливать дорогу, поэтому эвакуировались, скажем так, на частном транспорте», – заявил он.

По словам Смирнова, жителей эвакуировали не только пешком, но и на транспорте добровольной народной дружины и административных машинах.

Ранее стало известно, что за два дня из Курской области было эвакуировано около двух тысяч человек. По словам заместителя директора департамента информационной политики МЧС России Артема Шарова, жители покидали приграничный регион самостоятельно или в составе организованных колонн.

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#всу
#губернатор
#мчс
#эвакуация
#курская область
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Командир «Ахмата» рассказал о перспективах разгрома ВСУ в Курской области
Алаудинов: ВС РФ сделают все для полного разгрома ВСУ в Курской области
23 августа 2024, 23:21

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Российские Вооруженные силы (ВС РФ)сделают все возможное для купирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Он также рассказал о перспективах завершения специальной военной операции (СВО). По его словам, это момент, когда украинские войска вошли на территорию Курской области.

«История повторяется, фашист второй раз ломает здесь свои зубы», – заявил Алаудинов.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Курскую область ракетами, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и авиабомбами.

Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке крупного подразделения ВСУ. Приграничный город Суджа был подвергнут мощному обстрелу и в значительной степени разрушен.

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#сво
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#бпла
#украина
#всу
#курская область
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