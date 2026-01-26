Следствие выясняет причины смерти выпавшего из окна молодого человека в Санкт-Петербурге
В Петербурге найден мертвым 21-летний парень под окнами общежития
В Санкт-Петербурге под окнами общежития найден мертвым 21-летний местный житель. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По предварительной информации, молодой человек выпал из окна на улице Жени Егоровой. При падении он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Соседи отмечали, что парень жил один и вел асоциальный образ жизни, также за ним наблюдалось странное поведение, включая возможное употребление алкоголя и наркотических веществ.
Обстоятельства происшествия уточняются.
