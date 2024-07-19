Следствие запросило арест директора института РУДН по факту мошенничества

В подмосковной Балашихе 25-летний молодой человек подозревается в том, что травил химикатами мать и отчима. По словам пресс-службы подмосковного главка СК России, он с января по июнь 2024 года подсыпал в продукты общего пользования сильнодействующие химические вещества с целью смертельного отравления. Это выяснили благодаря установленной в квартире камере видеонаблюдения.