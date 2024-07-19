Следствие запросило арест директора института РУДН по факту мошенничества

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Следствие просит Тверской суд Москвы оправить под домашний арест директора института биохимических технологий и нанотехнологий (ИБХТН) Российского университета дружбы народов (РУДН) Ярослава Станишевского по делу о мошенничестве, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
Уточняется, что профессору вменяют ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ходатайство будет рассмотрено в ближайшее время.
Станишевский — доктор химических наук, профессор, специализирующийся на создании лекарственных препаратов, получаемых из наночастиц золота, серебра, селена и иных элементов.
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Олег Дикий