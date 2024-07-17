ФСБ обнародовала показания гитлеровца, шедшего во главе пленных по Москве

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Федеральная служба безопасности обнародовала показания генерала вермахта Готфрида фон Эрдмансдорфа, подписавшего порядка 125 приговоров к казни. Материалы опубликованы на сайте ведомства.
Эрдмансдорф оказался в плену вместе со своим штабом в 1944 году во время проведения Могилевской наступательной операции Красной армии. В ходе следствия в Минске он дал детальные показания о своем участии в войне против Советского Союза.
На допросе генерал признался, что лично утвердил 120–125 смертных приговоров, которые были вынесены тайной полевой полицией гражданам СССР, имеющим связь с партизанами. Людей расстреляли, а трупы сожгли.
Он также заявил, что по указанию сверху отдавал приказы о вывозе молодого населения СССР в Германию на принудительные работы, а также приказы о карательных акциях в от ношении мирных граждан из-за активности партизан.
Ранее ФСБ показала видео с рассказом моряка с «Адмирала Кузнецова» о попытке вербовки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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На допросе генерал признался, что лично утвердил 120–125 смертных приговоров, которые были вынесены тайной полевой полицией гражданам СССР, имеющим связь с партизанами. Людей расстреляли, а трупы сожгли.
Он также заявил, что по указанию сверху отдавал приказы о вывозе молодого населения СССР в Германию на принудительные работы, а также приказы о карательных акциях в от ношении мирных граждан из-за активности партизан.
Ранее ФСБ показала видео с рассказом моряка с «Адмирала Кузнецова» о попытке вербовки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак