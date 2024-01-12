Следствие запросило арест Сергея Удальцова

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Следствие запросило арест лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Соответствующее ходатайство передано в Басманный суд Москвы.
Отмечается, что время рассмотрения ходатайства о заключении под стражу Удальцова в данный момент ещё не назначено.
Днём ранее сообщалось, что в отношении Удальцова возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Такие меры были приняты после поста, опубликованного обвиняемым в Telegram. Также 11 января в квартиру активиста прибыли сотрудники правоохранительных органов и произвели обыск.
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Отмечается, что время рассмотрения ходатайства о заключении под стражу Удальцова в данный момент ещё не назначено.
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Анастасия Чинкова