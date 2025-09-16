В Москве мужчина нанёс 170 ударов топором, ножом и утюгом беспомощному инвалиду
В Москве мужчина жестоко убил беспомощного знакомого
В Москве мужчина зверски убил своего приятеля-инвалида. Об этом сообщает Следственный комитет России по Москве в своём Telegram-канале.
По данным ведомства, 11 сентября двое знакомых устроили совместное застолье в квартире на Малой Черкизовской улице. Во время распития спиртных напитков между ними произошёл конфликт. В ходе ссоры один из мужчин напал на другого.
«Нанёс не менее 170 ударов топором, ножом и иными предметами своему знакомому с ограниченными возможностями здоровья. Мужчина скончался от полученных повреждений», — сказано в публикации.Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве человека, заведомо находившегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью. Подозреваемого задержали, в ближайшее время следователи планируют провести его допрос.
