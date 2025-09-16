В Москве мужчина нанёс 170 ударов топором, ножом и утюгом беспомощному инвалиду

16 сентября 2025, 19:09

В Москве мужчина жестоко убил беспомощного знакомого

Фото: пресс-служба ГСУ СК по городу Москве

В Москве мужчина зверски убил своего приятеля-инвалида. Об этом сообщает Следственный комитет России по Москве в своём Telegram-канале.





По данным ведомства, 11 сентября двое знакомых устроили совместное застолье в квартире на Малой Черкизовской улице. Во время распития спиртных напитков между ними произошёл конфликт. В ходе ссоры один из мужчин напал на другого.

«Нанёс не менее 170 ударов топором, ножом и иными предметами своему знакомому с ограниченными возможностями здоровья. Мужчина скончался от полученных повреждений», — сказано в публикации.