Сливала кровь пока он был жив? Жена расчлененного рэпера Энди Картрайта Кохал продолжает отрицать вину. Страшные детали дела

Энди Картрайт (фото: Instagram* / @kkkartrait)
В Санкт-Петербурге снова возобновилось расследование громкого дела об убийстве и расчленении известного рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко). Основная подозреваемая — его жена Марина Кохал, которая заявляет, что не убивала мужа, а лишь обнаружила его мёртвым, после чего решила избавиться от тела. Подробности этого дела расскажет «Радио 1».
Что известно о смерти Энди Картрайта?
Тело рэпера 29 июля 2020 года обнаружили сотрудники полиции в его квартире на Невском проспекте. Останки были расфасованы по пакетам. По словам Кохал, она нашла мужа мёртвым рядом со шприцом, пыталась его реанимировать, но безуспешно. Женщина утверждает, что решила скрыть его смерть, опасаясь общественного позора, и начала уничтожать улики: по словам женщины, она не хотела, чтобы все знали, что рэпер умер из-за запрещенных веществ.
Однако следствие рассматривает версию умышленного убийства. В материалах дела фигурируют странные обстоятельства, например, покупка инсулина (хотя у Юшко не было диабета), а также информация о конфликтах в семье.
Марина Кохал: обвинения в давлении и пытках
В тюрьму никто из фигурантов не попал. Марину Кохал выпустили из СИЗО под домашний арест, а ее мать, которую подозревали в соучастии, освободили по состоянию здоровья. Их маленького сына 200 дней держали в детском доме, прежде чем передать его двоюродной сестре Кохал.
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На заседании Смольнинского районного суда свидетели обвинения не явились, а показания подозреваемой зачитывал её адвокат. Кохал категорически отрицает свою вину и утверждает, что следователи оказывали на неё давление, пытаясь выбить признание.
«Меня часами не выпускали в туалет, не давали воды, угрожали посадить мою мать. Они угрожали, обзывали "дерьмом", говорили, что я дочь и мать "говно", мой ребенок по вине следствия находится в детдоме, а моя мать была незаконно задержана», — приводит слова подзащитной адвокат Сергей Лукьянов.
Кохал также заявила, что её лишили доступа к материалам дела, а следствие проводило обыски у её защитников.
Марина Кохал (фото: РИА Новости / Александр Гальперин)
Кроме того, девушка обвиняет следователей в сокрытии материалов дела и отказе предоставить медицинскую экспертизу.
История любви и трагедии: отношения Картрайта и Кохал
Марина Кохал и Александр Юшко познакомились в 2013 году на музыкальном шоу. Они быстро нашли общий язык и начали встречаться, но расстались из-за проблем с алкоголем у рэпера. Позже Юшко вернулся с предложением руки и сердца, и в 2015 году они поженились. Супруга знала о его проблемах с алкоголем и наркотиками, но надеялась, что он изменится. Позже у них родился сын. Однако со временем Юшко впал в депрессию, начал больше пить и употреблять запрещённые вещества.
«Он очень хотел детей, присутствовал на родах, сам перерезал пуповину», — вспоминала Кохал.
Финансовое положение семьи ухудшилось — артист не выступал из-за пандемии, доходов не было. Марина утверждает, что сама содержала семью.
Загадочная смерть и страшное решение
По официальной версии, рэпер умер 24 июля 2020 года.
Энди Картрайт (фото: Instagram* / @kkkartrait)
Марина утверждает, что не провоцировала конфликтов, а их разногласия были лишь бытовыми. По ее версии, она вернулась из магазина и обнаружила мужа мертвым. Несколько часов смотрела на тело в состоянии «помутнения», а затем решила избавиться от него. Она полностью слила кровь, тщательно промыла органы, а затем начала фасовать останки по пакетам, выбрасывая их по району.
«Одна из мыслей – это чтобы наш сын считал, что папа пропал, а не умер от "запрещенки". Вторая — это чтобы мама мужа и его сестра не сказали потом, что "как я, взрослый человек, не увидела и не досмотрела"», — сказали адвокат Лукьянов.
Но следствие рассматривает и другую версию: что Кохал убила мужа заранее. Некоторые эксперты уверены, что смерть Юшко могла наступить за 12 часов до обнаружения тела. Также следователи считают, что он мог быть жив, когда у него сливали кровь и отрезали конечности.
Суд и возможный вердикт: когда поставят точку?
Первая судья по делу ушла в отставку, и теперь дело рассматривает новый состав. Кохал отказалась от суда присяжных, а ее адвокаты уверены в победе. Возможно, скоро станет ясно, что произошло на самом деле.
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Дайана Хусинова