Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Сливала кровь пока он был жив? Жена расчлененного рэпера Энди Картрайта Кохал продолжает отрицать вину. Страшные детали дела

Сливала кровь пока он был жив? Жена расчлененного рэпера Энди Картрайта Кохал продолжает отрицать вину. Страшные детали дела

Энди Картрайт (фото: Instagram* / @kkkartrait)

Энди Картрайт (фото: Instagram* / @kkkartrait)

В Санкт-Петербурге снова возобновилось расследование громкого дела об убийстве и расчленении известного рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко). Основная подозреваемая — его жена Марина Кохал, которая заявляет, что не убивала мужа, а лишь обнаружила его мёртвым, после чего решила избавиться от тела. Подробности этого дела расскажет «Радио 1».

Что известно о смерти Энди Картрайта?


Тело рэпера 29 июля 2020 года обнаружили сотрудники полиции в его квартире на Невском проспекте. Останки были расфасованы по пакетам. По словам Кохал, она нашла мужа мёртвым рядом со шприцом, пыталась его реанимировать, но безуспешно. Женщина утверждает, что решила скрыть его смерть, опасаясь общественного позора, и начала уничтожать улики: по словам женщины, она не хотела, чтобы все знали, что рэпер умер из-за запрещенных веществ.

Однако следствие рассматривает версию умышленного убийства. В материалах дела фигурируют странные обстоятельства, например, покупка инсулина (хотя у Юшко не было диабета), а также информация о конфликтах в семье.

Марина Кохал: обвинения в давлении и пытках


В тюрьму никто из фигурантов не попал. Марину Кохал выпустили из СИЗО под домашний арест, а ее мать, которую подозревали в соучастии, освободили по состоянию здоровья. Их маленького сына 200 дней держали в детском доме, прежде чем передать его двоюродной сестре Кохал.

Мерил давление, а потом убивал: «Доктор Смерть» Максим Петров, лишавший жизни пенсионерок, может выйти по УДО, подробности
Мерил давление, а потом убивал: «Доктор Смерть» Максим Петров, лишавший жизни пенсионерок, может выйти по УДО, подробности

На заседании Смольнинского районного суда свидетели обвинения не явились, а показания подозреваемой зачитывал её адвокат. Кохал категорически отрицает свою вину и утверждает, что следователи оказывали на неё давление, пытаясь выбить признание.

«Меня часами не выпускали в туалет, не давали воды, угрожали посадить мою мать. Они угрожали, обзывали "дерьмом", говорили, что я дочь и мать "говно", мой ребенок по вине следствия находится в детдоме, а моя мать была незаконно задержана», — приводит слова подзащитной адвокат Сергей Лукьянов.

Кохал также заявила, что её лишили доступа к материалам дела, а следствие проводило обыски у её защитников.

Марина Кохал (фото: РИА Новости / Александр Гальперин)

Кроме того, девушка обвиняет следователей в сокрытии материалов дела и отказе предоставить медицинскую экспертизу.

История любви и трагедии: отношения Картрайта и Кохал


Марина Кохал и Александр Юшко познакомились в 2013 году на музыкальном шоу. Они быстро нашли общий язык и начали встречаться, но расстались из-за проблем с алкоголем у рэпера. Позже Юшко вернулся с предложением руки и сердца, и в 2015 году они поженились. Супруга знала о его проблемах с алкоголем и наркотиками, но надеялась, что он изменится. Позже у них родился сын. Однако со временем Юшко впал в депрессию, начал больше пить и употреблять запрещённые вещества.

«Он очень хотел детей, присутствовал на родах, сам перерезал пуповину», — вспоминала Кохал.

Финансовое положение семьи ухудшилось — артист не выступал из-за пандемии, доходов не было. Марина утверждает, что сама содержала семью.

Загадочная смерть и страшное решение


По официальной версии, рэпер умер 24 июля 2020 года.

Энди Картрайт (фото: Instagram* / @kkkartrait)

Марина утверждает, что не провоцировала конфликтов, а их разногласия были лишь бытовыми. По ее версии, она вернулась из магазина и обнаружила мужа мертвым. Несколько часов смотрела на тело в состоянии «помутнения», а затем решила избавиться от него. Она полностью слила кровь, тщательно промыла органы, а затем начала фасовать останки по пакетам, выбрасывая их по району.

«Одна из мыслей – это чтобы наш сын считал, что папа пропал, а не умер от "запрещенки". Вторая — это чтобы мама мужа и его сестра не сказали потом, что "как я, взрослый человек, не увидела и не досмотрела"», — сказали адвокат Лукьянов.

Но следствие рассматривает и другую версию: что Кохал убила мужа заранее. Некоторые эксперты уверены, что смерть Юшко могла наступить за 12 часов до обнаружения тела. Также следователи считают, что он мог быть жив, когда у него сливали кровь и отрезали конечности.

Суд и возможный вердикт: когда поставят точку?


Первая судья по делу ушла в отставку, и теперь дело рассматривает новый состав. Кохал отказалась от суда присяжных, а ее адвокаты уверены в победе. Возможно, скоро станет ясно, что произошло на самом деле.

Читайте также:

Сломал нос бармену и выбил дверь: режиссёр «Электротеатра «Станиславский» устроил пьяный дебош в столичном баре

Бывшую невестку экс-президента Украины Виктора Ющенко развели мошенники в Москве

Shot: во Владивостоке неизвестные подожгли и ударили ножом мужчину

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#суд
#дело
#арест
#смерть
#кровь
#следователи
#адвокат
#следствие
#сизо
#рэп
#музыкант
Учительницу в Петербурге экс-возлюбленный начал шантажировать интимным видео
02 апреля 2025, 16:18

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

В Санкт-Петербурге учительница стала жертвой шантажа. Её бывший молодой человек угрожал девушке опубликовать видеозаписи их интимных встреч.
О таком низком и недостойном варианте мести со стороны человека, называющего себя мужчиной, сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке». Сам он считал себя романтиком и сентиментально-поэтической натурой. Свои социальные сети наводнил кавер версиями «давящих слезу» песен в фортепьянном исполнении.

Однако ничего романтичного не осталось, когда он начал угрожать своей бывшей девушке разослать запись их любовных утех её несовершеннолетним ученикам. Чтобы этого не произошло, та должна была оговорить себя — признать душевнобольной.

Учительница и понятия не имела, что «утончённый интеллектуал» тайно записывает на видео их альковные утехи. На шантаж педагог не повелась и сообщила об угрозах в полицию. Сейчас она планирует написать на экс-любовника заявление и навсегда вычеркнуть его из своей жизни. А также, вполне возможно, на несколько лет избавить от подобных угроз потенциальных жертв.

Читайте также:

«Стянули с него штаны и сфоткали»: подростков судят за шантаж приятеля голыми снимками

Слитые интим-фото, пластика и 10 млн за концерт: как живет Анна Асти после скандала с «голой вечеринкой»

Седокова «подсадила» Яниса на секс: что на самом деле стало причиной суицида экс-супруга певицы, измены и шантаж
#педагог
#видео
#социальные сети
#заявление
#запись
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
SHOT: 200 пассажиров во Внуково ждут рейс уже 10 часов
02 апреля 2025, 16:08

Фото: iStock/simonmayer

Более 200 пассажиров не могут улететь из Внуково в ОАЭ, вылет задерживается на 10 часов, сообщает телеграм-канал SHOT.
Люди должны били лететь на авиалайнере компании Utair, рейс был назначен на 6:40 утра. По словам пассажиров, сначала они зашли в самолёт, просидели там час, а после их вывели обратно в аэропорт. Далее рейс переносили на 10:00, затем на 12:00, и так каждый час. Некоторые из них находятся во Внуково с детьми с четырёх утра.

Очевидец рассказал, что сначала у самолёта обнаружили поломку, затем спустя несколько часов дежурство назначенного пилота закончилось, и авиакомпания начала искать нового пилота для задержанного рейса.

Пассажирам дали ваучер на 700 рублей и пообещали, что в ближайшее время объявят посадку, пишет SHOT.

Читайте также:

Сотни пассажиров люксового круизного лайнера заражены вирусом

Shot: самолёт ООН совершил жёсткую посадку и загорелся в Сомали

В США самолет упал на жилой дом
#аэропорт
#самолет
#внуково
#жилой авиакомпания
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Искалеченная в Дубае 20-летняя модель Мария Ковальчук пришла в сознание
02 апреля 2025, 15:45

Мария Ковальчук (фото: Instagram* @ae3marylu)

Украинская модель Мария Ковальчук, найденная на обочине дороги в Дубае с множественными переломами, пришла в сознание. Об этом пишет издание Daily Mail.
В настоящее время 20-летняя девушка не может говорить, но ей жизни уже ничего не угрожает.

Друг пострадавшей рассказал прессе, что Мария пришла в сознание. Она успешно перенесла операцию, теперь ей предстоит ещё два медицинских вмешательства.

В начале марта Ковальчук пропала в Дубае после вечеринки. В последний раз она позвонила маме и сообщила, что будет вместе с двумя мужчинами, с которыми познакомилась недавно. Родственники опасались, что девушка могла попасть в сексуальное рабство. Спустя неделю поисков её тело было обнаружено на обочине дороги с множественными переломами по всему телу, в том числе позвоночника.

Читайте также:

«Была полненькой, а стала красоткой»: подруга искалеченной Марии Ковальчук рассказала о её преображении перед поездкой в Дубай

Подруга Ковальчук рассказала о состоянии модели и опасностях вечеринок в Дубае

Искалеченная в Дубае 20-летняя модель Мария Ковальчук страдала «непонятными истериками»

*запрещён в РФ
#девушка
#оаэ
#операции
#избиение
#травмы
#больница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье задержали подозреваемых в поджоге релейных шкафов
02 апреля 2025, 15:33

Фото: iStock/Rawf8

В Подольске при поддержке спецназа Росгвардии задержали трёх несовершеннолетних молодых людей за повреждение релейных шкафов. Об этом сообщили «Радио 1» в пресс-службе столичного ведомства.
Операцию по задержанию подозреваемых провели МВД и ФСБ России при силовой поддержке бойцов ОМОН «Меч», передвигающихся на транспорте московского ГУ Росгвардии по Москве.

«Трое жителей Подольска 2009 года рождения признались, что согласились выполнить полученное посредством мессенджера от неизвестного им человека задание за денежное вознаграждение в 23 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

При обыске в квартире одного из задержанных силовики нашли гвоздодер, которым подростки взломали релейный шкаф. В телефоне другого несовершеннолетнего обнаружили и видеозапись поджога оборудования на 51-м километре участка ж/д линии между станциями Подольск и Гривно Курского направления.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

Росгвардия задержала подозреваемого в покушении на убийство в Подмосковье

Росгвардия задержала подозреваемого в хищении 3,5 млн рублей в Москве

В Москве росгвардейцы поймали наркокурьера
#подольск
#росгвардия
#убийство
#дело
#мвд
#уголовное дело
#подростки
#фсб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лихачом, чуть не сбившим женщину на переходе в Москве, оказался боец ММА
02 апреля 2025, 14:56

Фото: iStock/Sashkinw

Водителем, который чуть не сбил женщину, хвастаясь перед друзьями скоростной ездой, оказался боец ММА. Однажды он разогнался до 246 км/ч, пишет Telegram-канал SHOT.
Ибрагим Г. в 2023 году дебютировал в смешанных единоборствах на одном из столичных турниров. С тех пор он провёл всего два боя, а затем, судя по всему, увлёкся автомобилями.

В своих соцсетях он регулярно публикует видео, на которых представлены его многочисленные нарушения ПДД, а также хвастается множеством штрафов. Так, за последний год Ибрагиму пришло 108 штрафов, большинство из которых за превышение скорости.

Ранее 2 апреля полиция начала разыскивать мужчину, который решил погонять на Ладе Гранте перед зданием московского медицинского колледжа. Автомобиль пронесся на большой скорости на красный сигнал светофора, едва не задев женщину, переходящую дорогу по пешеходному переходу. После этого автомобиль заметили движущимся по тротуару. Вскоре лихача задержали.

Читайте также:

Шесть машин столкнулись из-за задымления на трассе в Саратовской области

Влетевшего на байке в столб россиянина разорвало на части в Таиланде

Baza: машина упала с высотной парковки в Москве и загорелась
#полиция
#автомобиль
#видео
#пдд
#парковки
#нарушения
#машина
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате