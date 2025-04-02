Сливала кровь пока он был жив? Жена расчлененного рэпера Энди Картрайта Кохал продолжает отрицать вину. Страшные детали дела

В Санкт-Петербурге снова возобновилось расследование громкого дела об убийстве и расчленении известного рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко). Основная подозреваемая — его жена Марина Кохал, которая заявляет, что не убивала мужа, а лишь обнаружила его мёртвым, после чего решила избавиться от тела. Подробности этого дела расскажет «Радио 1».