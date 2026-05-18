Слон насмерть задавил туристку в лагере дикой природы в Индии
В Индии слон насмерть задавил туристку в лагере дикой природы. Как сообщает издание Daily Pioneer, трагедия произошла в округе Кодагу штата Карнатака.
Инцидент произошёл во время обычного купания. Туристы находились возле реки и наблюдали за дрессированными слонами. В какой-то момент два млекопитающих внезапно вступили в драку.
Животные начали толкаться и издавать громкие звуки, что вызвало панику среди посетителей. Во время столкновения один из слонов потерял равновесие и рухнул на землю.
В момент падения хоботное зажало под собой 33-летнюю женщину из города Ченнаи. Погонщики и персонал лагеря немедленно попытались вмешаться и усмирить животных, однако спасти туристку не удалось. От полученных травм женщина скончалась на месте.
