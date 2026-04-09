Женщина-пастор случайно утопила мужчину во время крещения и пошла под суд
В Англии осудят женщину-пастора, которая случайно утопила мужчину во время крещения. Об этом сообщает AP News.
По данным The Guardian, 61-летний Роберт Смит умер 8 октября 2023 года. Религиозная община Life Changing Ministries проводила обряд в надувном детском бассейне на заднем дворе частного дома в Бирмингеме.
Церемонию транслировали в прямом эфире в Facebook*. За происходящим наблюдали около десятка человек. Следствие установило, что смерть мужчины наступила из-за халатных действий священнослужительницы, которая нарушила требования безопасности при проведении ритуала.
48-летней Шерил Бартли предъявили обвинение по статье о непредумышленном убийстве по неосторожности. Слушание по делу назначили на 14 мая в магистратском суде города.
