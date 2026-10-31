Слова коллеги на заседании в школе отправили учительницу в больницу

31 октября 2026, 13:00

В Казахстане учительницу госпитализировали после заседания в школе

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В казахстанской Астане учительницу начальных классов госпитализировали после заседания методического объединения. Об этом сообщает Liter.kz со ссылкой на источник.





По данным издания, на мероприятии методист грубо обратилась к педагогу, повысив тон. После инцидента состояние женщины серьезно ухудшилось, ей потребовалась помощь медиков. Прибывшие врачи госпитализировали пациентку. Какой диагноз ей поставили, не уточняется.





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