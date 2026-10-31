Слова коллеги на заседании в школе отправили учительницу в больницу
В Казахстане учительницу госпитализировали после заседания в школе
В казахстанской Астане учительницу начальных классов госпитализировали после заседания методического объединения. Об этом сообщает Liter.kz со ссылкой на источник.
По данным издания, на мероприятии методист грубо обратилась к педагогу, повысив тон. После инцидента состояние женщины серьезно ухудшилось, ей потребовалась помощь медиков. Прибывшие врачи госпитализировали пациентку. Какой диагноз ей поставили, не уточняется.
«Если вам не нравится, можете выйти», — говорится в материале.В управлении образования города подтвердили информацию о педагоге, которому стало плохо во время собрания, и уточнили, что пострадавшая работает учительницей начальных классов. В ведомстве, однако, заявили, что женщине стало плохо, после чего методист предложила ей выйти и передохнуть. В настоящее время сотрудники управления выясняют обстоятельства произошедшего.