В Приморье подростка госпитализировали после удара током

31 октября 2026, 04:57

В Приморье подростка ударило током на железной дороге

Фото: iStock/Iulianna Est

В Приморском крае 14‑летний подросток пострадал от удара током на железнодорожных путях. Информацию об этом распространила Дальневосточная транспортная прокуратура.