В Приморье подростка госпитализировали после удара током
В Приморском крае 14‑летний подросток пострадал от удара током на железнодорожных путях. Информацию об этом распространила Дальневосточная транспортная прокуратура.
Согласно сообщению ведомства, несчастный случай произошёл 30 октября на перегоне Уссурийск — Уссурийск‑2. По предварительной версии, подросток пытался перелезть через цистерну поезда, который остановился из‑за запрещающего сигнала светофора, и в этот момент получил удар током от контактной сети. Сейчас несовершеннолетний находится в медучреждении, врачи оказывают ему необходимую помощь.
Проверку по факту происшествия проводит Уссурийская транспортная прокуратура. В ходе служебных мероприятий сотрудники надзорного органа оценят, насколько соблюдались требования безопасности при эксплуатации железнодорожных объектов. Кроме того, специалисты проанализируют работу органов и учреждений, которые занимаются профилактикой безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
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