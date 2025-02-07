«Я нашел пять предсмертных записок…» — певец Жека раскрыл страшную правду о самоубийстве жены Лизы

Евгений Григорьев aka Жека (Фото: Instagram** @egrigoriev)
Для поклонников шансона Жека — автор хита «Рюмка водки на столе» — всегда был человеком, который умеет передавать эмоции через музыку. Но за красивыми словами песен скрывается настоящая боль. Полтора года назад его жизнь разделилась на «до» и «после» — жена Елизавета совершила самоубийство, оставив незаживающую рану в сердце артиста. О своих переживаниях певец рассказал Андрею Малахову в студии канала «Россия».
В откровенном интервью артист признался, что никогда не испытывал злости на жену за ее поступок. В первые дни после случившегося было только непонимание: неужели она думала, что он не справится? Но потом пришло осознание — каждый человек сам распоряжается своей судьбой, и Лиза сделала выбор.
Трагедия произошла в тот момент, когда Жека был на гастролях. Всего за несколько минут до выхода на сцену в Ижевске ему позвонила няня дочери и сообщила страшную новость — жена Елизавета покончила с собой. Концерт был тут же отменен, а сам певец первым рейсом вернулся в Москву.
После похорон, когда первые эмоции улеглись, он начал искать ответы на вопросы. Почему это произошло? Что он упустил? Однажды, перебирая книги жены у кровати, Жека наткнулся на свидетельства ее внутренних страданий. Среди страниц были спрятаны пять предсмертных записок, написанных в разное время. Последняя из них датирована за неделю до трагедии.
Сегодня певец живет ради дочери и памяти о любимой женщине. Он продолжает поддерживать семью жены, помогает ее матери и не ограничивает общение бабушки с внучкой. Говорит, что скучает по Лизе каждый день.
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**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Трагедия произошла в тот момент, когда Жека был на гастролях. Всего за несколько минут до выхода на сцену в Ижевске ему позвонила няня дочери и сообщила страшную новость — жена Елизавета покончила с собой. Концерт был тут же отменен, а сам певец первым рейсом вернулся в Москву.
После похорон, когда первые эмоции улеглись, он начал искать ответы на вопросы. Почему это произошло? Что он упустил? Однажды, перебирая книги жены у кровати, Жека наткнулся на свидетельства ее внутренних страданий. Среди страниц были спрятаны пять предсмертных записок, написанных в разное время. Последняя из них датирована за неделю до трагедии.
Евгений Григорьев aka Жека (Фото: скриншот видео Instagram** @egrigoriev)
«Писала, мол, прошу в моей смерти никого не винить. Поставила числа… Последняя была за неделю до трагедии — тогда она и задумала все. Зная, что я сделаю все, чтобы она это не осуществила, скрыла от меня. Лиза страдала от тяжелого заболевания, но это не отменяет того, что она добрый потрясающий человек. Даже в сложные для нее периоды она жила для всех», — рассказывал Жека в студии.По словам певца, его супруга долго боролась с тяжелым заболеванием, которое началось после рождения их дочери Маши. Долгие годы врачи не могли поставить точный диагноз, и семья искала разные способы лечения. Елизавета несколько раз лежала в специализированных клиниках, но состояние то улучшалось, то вновь становилось хуже.
Сегодня певец живет ради дочери и памяти о любимой женщине. Он продолжает поддерживать семью жены, помогает ее матери и не ограничивает общение бабушки с внучкой. Говорит, что скучает по Лизе каждый день.
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*Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева