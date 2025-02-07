«Я нашел пять предсмертных записок…» — певец Жека раскрыл страшную правду о самоубийстве жены Лизы

Для поклонников шансона Жека — автор хита «Рюмка водки на столе» — всегда был человеком, который умеет передавать эмоции через музыку. Но за красивыми словами песен скрывается настоящая боль. Полтора года назад его жизнь разделилась на «до» и «после» — жена Елизавета совершила самоубийство, оставив незаживающую рану в сердце артиста. О своих переживаниях певец рассказал Андрею Малахову в студии канала «Россия».