Случайная проверка обнаружила 20 разлагающихся тел, пролежавших за тайной дверью морга 15 лет

25 августа 2025, 12:23

В США случайная проверка обнаружила 20 разлагающихся тел в морге

Фото: iStock/tiero

В штате Колорадо в США инспекторы провели неожиданную проверку морга и обнаружили потайную дверь, за которой в течение 15 лет находились 20 разлагающихся тел. Об этом сообщает aif.ru.