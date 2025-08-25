Случайная проверка обнаружила 20 разлагающихся тел, пролежавших за тайной дверью морга 15 лет
В штате Колорадо в США инспекторы провели неожиданную проверку морга и обнаружили потайную дверь, за которой в течение 15 лет находились 20 разлагающихся тел. Об этом сообщает aif.ru.
Журналисты отмечают, что скрытая дверь была замаскирована картонной перегородкой, а из помещения доносился сильный запах разложения.
Владелец похоронного бюро Брайан Коттер сообщил инспекторам, что некоторые тела умерших ожидали кремации около 15 лет и признал, что мог передать ближайшим родственникам поддельные останки.
Данное обнаружение вызвало широкий резонанс, начато расследование по факту нарушений и возможного мошенничества. Власти обещают принять все необходимые меры для выяснения обстоятельств и наказания виновных.
