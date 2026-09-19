Известный немецкий велогонщик-рекордсмен погиб из-за столкновения с оленем

19 сентября 2026, 01:18

Heute: Немецкий велогонщик Макс Ризе погиб из-за аварии на горной дороге в ФРГ

Фото: iStock/Artem Varnitsin

Известный немецкий велогонщик Макс Ризе погиб в результате аварии в Германии. Об этом сообщает Heute.