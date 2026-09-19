Известный немецкий велогонщик-рекордсмен погиб из-за столкновения с оленем
Известный немецкий велогонщик Макс Ризе погиб в результате аварии в Германии. Об этом сообщает Heute.
Трагедия произошла 15 сентября 2026 года на горной дороге Россфельдштрассе. Согласно материалу, 36-летний спортсмен отправился в тренировочную поездку, во время которой получил смертельные травмы. Стоит отметить, что Ризе прекрасно знал эту территорию — именно по ней он обычно выполнял свой так называемый «домашний маршрут».
На дороге велогонщика обнаружила женщина. Несмотря на все попытки спасения, было уже слишком поздно — Ризе скончался на месте. Точные обстоятельства ДТП до сих пор не ясны. Предварительно, перед спортсменом выскочил олень, и произошло столкновение. Свидетелей инцидента пока нет.
Ризе считался одним из лучших ультравелосипедистов мира. В прошлом году он установил мировой рекорд в дисциплине Triple Everesting: многократно поднимался и спускался по одной горе, пока суммарный набор высоты не достиг 26 544 метров — трех высот Эвереста.
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