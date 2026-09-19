Стало известно, когда медведи станут реже выходить к населенным пунктам в России

19 сентября 2026, 03:38

ТАСС: Выходы медведей к людям могут пойти на спад в 2027 году

Фото: iStock/DrDjJanek

Выходы медведей к населенным пунктам могут пойти на спад в 2027 году. Об этом ТАСС рассказал врио президента Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Андрей Сицко.





Напомним, что в последнее время в России фиксируют нападения медведей на людей. Только за последний месяц в Сибирском федеральном округе (СФО) от атак больших животных погибли пять человек. По оценке Сицко, активный период выходов зверей к населенным пунктам ограничится 2026 годом.





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«Как бы это ни казалось опасным, людям на медведей нужно охотиться и нужно их добывать», — пояснил Сицко.