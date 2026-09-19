Стало известно, когда медведи станут реже выходить к населенным пунктам в России
ТАСС: Выходы медведей к людям могут пойти на спад в 2027 году
Выходы медведей к населенным пунктам могут пойти на спад в 2027 году. Об этом ТАСС рассказал врио президента Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Андрей Сицко.
Напомним, что в последнее время в России фиксируют нападения медведей на людей. Только за последний месяц в Сибирском федеральном округе (СФО) от атак больших животных погибли пять человек. По оценке Сицко, активный период выходов зверей к населенным пунктам ограничится 2026 годом.
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На текущую ситуацию повлияли неурожай природных кормов, доступность пищи рядом с жильем и снижение интенсивности охоты. Крупные особи вытесняют молодых медведей из тайги, поэтому те чаще появляются у людей.
Более того, проблемой является отсутствие у зверей страха перед человеком. В ближайшем будущем ожидается восстановление кормовой базы, при этом часть медведей отстрелят. В результате обстановка нормализуется.
«Как бы это ни казалось опасным, людям на медведей нужно охотиться и нужно их добывать», — пояснил Сицко.