Дети отравились после ужина в оздоровительном лагере «Юбилейный» на Сахалине

19 сентября 2026, 03:56

Шестерых детей госпитализировали из-за отравления в лагере «Юбилейный» на Сахалине

Фото: iStock/SeventyFour

В детском оздоровительном лагере «Юбилейный» на Сахалине несколько детей почувствовали недомогание после ужина. Предварительно, у несовершеннолетних имеются признаки пищевого отравления. Об этом сообщили в Telegram-канале «СУ СК России по Сахалинской области».