Дети отравились после ужина в оздоровительном лагере «Юбилейный» на Сахалине
В детском оздоровительном лагере «Юбилейный» на Сахалине несколько детей почувствовали недомогание после ужина. Предварительно, у несовершеннолетних имеются признаки пищевого отравления. Об этом сообщили в Telegram-канале «СУ СК России по Сахалинской области».
Воспитанники пожаловались на боли в животе, слабость и тошноту. Правоохранители уже проводят проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи установят точные обстоятельства случившегося и дадут оценку действиям должностных лиц, отвечающих за питание и санитарные нормы в учреждении.
По уточнённым сведениям Telegram-канала «РЕН ТВ|Новости», всего в инфекционное отделение доставили шесть несовершеннолетних. Двоих детей забрали родители, ещё четверо остаются под наблюдением врачей. Столовую лагеря закрыли. На место для проведения расследования выехали специалисты Роспотребнадзора.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Петербурге нетрезвый водитель устроил ДТП с двумя автобусами на Московском проспекте и попытался скрыться. Подробности читайте здесь.
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