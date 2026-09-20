«Вас не просили»: Служба 112 отказалась помочь пенсионерке, и та пролежала 4 дня с инсультом
В городе Кохма Ивановской области 70-летняя пенсионерка четыре дня оставалась одна в запертой квартире после перенесённого ишемического инсульта. О произошедшем сообщила её дочь, по словам которой, подруга пострадавшей пыталась вызвать помощь, но получила отказ, пишет «МК».
Инцидент произошёл во время телефонного разговора пенсионерки с подругой. Собеседница заметила, что женщина стала отвечать невнятно, и заподозрила неладное. Она позвонила в службу 112, объяснила ситуацию и попросила о помощи. Однако, как утверждает дочь пострадавшей, оператор ответил: «Ну вас же не просили помочь». Женщина также просила вскрыть дверь квартиры, но ей пояснили, что сделать это без ответственного за жильё невозможно.
Номеров родственников пенсионерки у подруги не было, поэтому несколько дней она пыталась самостоятельно связаться с ними. Лишь через несколько дней из Московской области приехала дочь женщины. Она обнаружила мать лежащей на полу в квартире — всё это время пенсионерка оставалась одна и нуждалась в медицинской помощи.
Пострадавшую госпитализировали. По словам дочери, инсульт повредил левую часть мозга, женщина потеряла дееспособность и находится в тяжёлом состоянии.
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