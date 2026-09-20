«Вас не просили»: Служба 112 отказалась помочь пенсионерке, и та пролежала 4 дня с инсультом

20 сентября 2026, 20:53

В Ивановской области пенсионерка лежала 4 дня с инсультом из-за отказа скорой

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В городе Кохма Ивановской области 70-летняя пенсионерка четыре дня оставалась одна в запертой квартире после перенесённого ишемического инсульта. О произошедшем сообщила её дочь, по словам которой, подруга пострадавшей пыталась вызвать помощь, но получила отказ, пишет «МК».