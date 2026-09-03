У семилетнего мальчика случился инсульт после появления одного симптома

03 сентября 2026, 13:47

Metro: Покалывание в боку оказалось симптомом инсульта у 7-летнего британца

Фото: iStock/sudok1

Жительница Великобритании Эванджелинн Уильямс рассказала, как после появления безобидного на первый взгляд симптома у ее семилетнего сына случился инсульт. Об этом пишет издание Metro.