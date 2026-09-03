У семилетнего мальчика случился инсульт после появления одного симптома
Жительница Великобритании Эванджелинн Уильямс рассказала, как после появления безобидного на первый взгляд симптома у ее семилетнего сына случился инсульт. Об этом пишет издание Metro.
В мае 2026 года Уильямс вместе с сыном отправилась в бассейн. После купания мальчик пожаловался на покалывание и слабость в левом боку. Мать, обеспокоенная состоянием ребенка, обратилась к интернету, где нашла информацию о том, что эти симптомы могут указывать на инсульт. Тем не менее, в больнице несовершеннолетнего осмотрели и отправили домой, не обнаружив серьёзных проблем.
В конце июня у мальчика началась рвота, и его снова госпитализировали. Врачи связали это с жарой. Однако, когда у школьника начались судороги, ему всё же сделали снимок головы, который показал закупорку артерии в мозге — причину инсульта.
Сына Уильямс перевели в другую больницу, где он провёл три недели в коме — до 11 августа. Врачи сказали, что лучшим исходом после реабилитации будет, если он сможет застегнуть пуговицы на одежде правой рукой. Несмотря на пессимистичные прогнозы, мальчик полностью восстановился физически, но его поведение осталось на уровне четырёхлетнего ребёнка.
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