В Ереване антироссийские провокаторы перепутали Лаврова с главой Минобороны Ирана

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В Армении активисты антироссийской маргинальной партии «За республику» около аэропорта Звартноц по ошибке устроили «акцию протеста» против главы Минобороны Ирана Азиза Насирзаде, перепутав его кортеж с делегацией главы МИД России Сергея Лаврова.
Новостной сайт 1in.am, связанный с партией, опубликовал видео, на котором антироссийские активисты держат провокационные плакаты в момент проезда мимо них кортежа главы иранского оборонного ведомства. Сопровождается ролик подписью: «Лаврова встретили протестом в Ереване».
Однако корреспондент ТАСС подчеркнул, что в тот момент российский министр ещё не прибыл в столицу Армении, где у него запланированы встречи с руководством страны.
Ранее в СМИ распространилась информация о плакатах с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина, которые были размещены около российского посольства в Ереване и Киевского моста.
Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что эти акции проплачены, вероятнее всего, сотрудникам посольства США. И, несмотря на это, Москва всё же ориентируется на позитивную повестку с Арменией.
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Однако корреспондент ТАСС подчеркнул, что в тот момент российский министр ещё не прибыл в столицу Армении, где у него запланированы встречи с руководством страны.
Ранее в СМИ распространилась информация о плакатах с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина, которые были размещены около российского посольства в Ереване и Киевского моста.
Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что эти акции проплачены, вероятнее всего, сотрудникам посольства США. И, несмотря на это, Москва всё же ориентируется на позитивную повестку с Арменией.
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Анастасия Чинкова