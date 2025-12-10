Водитель автобуса получил суровый срок за удар по ягодицам девочки

10 декабря 2025, 16:19

В Якутии осудили водителя автобуса, который якобы ударил девочку по ягодицам

Фото: iStock/artisteer

В Якутске почти 13 лет колонии получил 63-летний водитель автобуса, которого школьница обвинила в домогательствах. Об этом сообщает SakhaDay.





Все произошло 10 мая 2022 года, когда 10-летняя девочка выходила на конечной остановке из автобуса. Через какое-то время она заявила, что водитель приставал к ней, когда она оплачивала проезд. Ребенок снял видео, на котором видно лицо мужчины, и отправил его подруге со словами, что боится взрослого. Изначально школьница утверждала, что он слегка ударил ее по левой ягодице, а затем частично изменила показания. Позже она заявила, что вовсе не видела, кто именно это сделал.



В июле 2023 года мужчину осудили на 13 лет, но после апелляции приговор отменили, и его отпустили под подписку о невыезде. Однако весной 2024-го материалы дела вернули в прокуратуру, а 15 октября того же года вынесли новый приговор — 12 лет и 10 месяцев колонии строгого режима. Сейчас мужчина находится под стражей, а его адвокаты пытаются обжаловать решение суда. В конце декабря дело вновь рассмотрит Верховный суд Якутии.

«Следствие вынуждает девочку говорить, как им выгодно. Мол, за пять минут до конечной остановки водитель всех выгнал из автобуса, хлопнул девочку по ягодицам, а потом пассажиры вернулись обратно и доехали до конечной остановки. <...> Это чистой воды оговор. Вся наша семья в огромном стрессе», — прокомментировала ситуацию дочь осужденного.