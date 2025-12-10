«Я стала частью фантазий»: Модель обвинила в избиении турецкого бизнесмена и его любовницу

10 декабря 2025, 15:25

Российская модель обвинила в избиении бизнесмена из Турции и его любовницу

Российская модель Мария Адвиенко обвинила турецкого бизнесмена Аднана Далгакырана и его любовницу, победительницу конкурса «Мисс Турция» 2022 года Бюшру Каракаш, в избиении.





Как пишет РЕН ТВ, 18 ноября знакомый модели пригласил её на день рождения Далгакырана, где она столкнулась с Каракаш. По словам Адвиенко, бизнесмен проявлял к ней необычные знаки внимания, и в какой-то момент предложил выйти в сад из-за шума на празднике.



В это время Каракаш подошла к ней сзади, закричала и схватила за волосы. Далгакыран, по её словам, лишь улыбнулся и оттолкнул её, в результате чего она упала и ударилась головой.



Затем вокруг неё собралась толпа мужчин, которая начала смеяться, а сам предприниматель с Каракаш вернулись в дом и начали целоваться. Мария покинула вечеринку через задний двор.





«Это было оскорбительно и создало впечатление, как будто это заранее спланированная сцена, а я стала частью их личных фантазий», — сказала пострадавшая.