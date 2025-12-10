В Свердловской области медбрата оштрафовали за поиск экстремистских материалов
20-летнего медбрата из Каменска-Уральского Сергея Глухих оштрафовали на три тысячи рублей за поиск информации о символике запрещённого в России полка «Азов»*. Это первый известный случай в стране, когда наказание назначено именно за поиск заведомо экстремистских материалов.
Как сообщает Telegram-канал Baza, поводом для проверки стало уведомление от оператора сотовой связи о том, что абонент интересовался запрещённым контентом. Правоохранители установили, что 24 сентября Глухих в автобусе искал изображения шевронов и другой символики «Азова»*.
Кроме того, в его телефоне обнаружили ссылки, связанные с другими запрещёнными организациями — «РДК»* и «УНА-УНСО»*, а также сохранённые изображения символики и подписки на проукраинские паблики.
