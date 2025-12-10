В Свердловской области медбрата оштрафовали за поиск экстремистских материалов

10 декабря 2025, 15:27

Фото: iStock/Konstantin Gavrilov

20-летнего медбрата из Каменска-Уральского Сергея Глухих оштрафовали на три тысячи рублей за поиск информации о символике запрещённого в России полка «Азов»*. Это первый известный случай в стране, когда наказание назначено именно за поиск заведомо экстремистских материалов.