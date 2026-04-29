Служебная собака задержала контрабандиста с 40 тысячами долларов в аэропорту Красноярска
В аэропорту Красноярска благодаря собаке по кличке Ева удалось задержать пассажира, который намеревался нелегально вывезти крупную сумму денег из страны.
46‑летний россиянин летел в Узбекистан. Его остановили в «зелёном коридоре» для выборочного досмотра после того, как на него указала овчарка. Авиапассажир признался, что при себе имеет крупную сумму наличных, однако сильно занизил ее.
После проведения досмотра у мужчины нашли 53 тысячи российских рублей и 40 тысяч долларов США. Часть суммы находилась в поясной сумке, спрятанной в рюкзак, ещё часть наличных была в карманах брюк.
Пассажир понесёт уголовное наказание по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств в крупном размере».
Напоминаем, что со 2 марта 2022 года в действующие правила Указом Президента РФ № 81 были внесены изменения о временном запрете вывоза из РФ наличной иностранной валюты в эквиваленте свыше 10 тысяч долларов.
Наличные денежные средства в рублях, превышающие эту сумму, при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС подлежат обязательному письменному декларированию.
