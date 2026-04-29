Школьницу нашли без признаков жизни на козырьке одного из подъездов многоэтажки в Москве
«МК»: В Москве 14-летнюю школьницу нашли на козырьке многоэтажки
В Москве на улице Скульптора Мухиной в Ново-Переделкино обнаружили тело 14-летней школьницы.
Как сообщает MK.RU, девочка лежала на козырьке подъезда многоэтажного дома без признаков жизни. Известно, что подросток проживал в этом же доме.
Обстоятельства случившегося выясняются. По факту происшествия полиция проводит доследственную проверку.
Ранее стало известно, что обнаруженную накануне погибшей 11-летнюю девочку, которую искали четверо суток в Краснодарском крае, могли убить. По подозрению в совершении преступления задержали 31-летнего жителя хутора.
