Из бюджета российского региона похитили 20 миллионов рублей

29 апреля 2026, 12:03

В Кузбассе полиция задержала работника мэрии за хищение 20 млн руб

В Кемеровской области сотрудники правоохранительных органов задержали чиновника администрации Ленинск-Кузнецкого округа и директора коммерческой фирмы. Их обвиняют в хищении бюджетных средств в размере 20 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.