Из бюджета российского региона похитили 20 миллионов рублей
В Кемеровской области сотрудники правоохранительных органов задержали чиновника администрации Ленинск-Кузнецкого округа и директора коммерческой фирмы. Их обвиняют в хищении бюджетных средств в размере 20 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Против задержанных возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). В ближайшее время следствие намеревается ходатайствовать об их аресте.
По версии следователей, с 1 марта по 31 декабря 2025 года злоумышленники похищали бюджетные деньги, искусственно завышая стоимость ремонта и содержания дорожно-мостового хозяйства в округе. Кроме того, они включали в отчеты расходы, которые не предусматривались муниципальным контрактом.
Ранее в Дагестане глав трех строительных компаний осудили за хищение 260 млн рублей.
