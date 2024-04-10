Смартфон пассажира самолета треснул и задымился во время полета

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Паника возникла на борту рейса авиакомпании United Airlines из-за задымившегося смартфона у одного из пассажиров, сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел на рейсе из Сан-Франциско в лондонский аэропорт Хитроу. В ходе полета телефон пассажира провалился между сиденьем и подлокотником, а когда пассажир вернул спинку кресла в вертикальное положение, устройство треснуло и начало дымиться.
Стюардесса сумела быстро поместить телефон в огнестойкую термозащитную сумку. Руководство рейса приняло решение не прерывать полет, и самолет благополучно приземлился в Лондоне.
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