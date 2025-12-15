Грузовик насмерть раздавил водителя в российском регионе
60-летнего мужчину раздавило насмерть на промбазе в Красноярске. Об этом сообщил краевой следком в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, все произошло 15 декабря около 13:00 на Проезде Связистов, когда грузовик Hino с краном-манипулятором загружал запчасти в другой автомобиль. В какой-то момент кран потерял устойчивость и опрокинулся на водителя.
«В процессе выполнения работ произошло падение груза на одну из машин, что привело к деформации ее кузова и последующему падению на мужчину», — говорится в сообщении.На место выехала следственная группа. Сейчас выясняются все причины и обстоятельства происшествия. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.