Грузовик насмерть раздавил водителя в российском регионе

15 декабря 2025, 14:45

В Красноярске грузовик насмерть раздавил водителя на промбазе

Фото: пресс-служба СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

60-летнего мужчину раздавило насмерть на промбазе в Красноярске. Об этом сообщил краевой следком в своем телеграм-канале.





По данным ведомства, все произошло 15 декабря около 13:00 на Проезде Связистов, когда грузовик Hino с краном-манипулятором загружал запчасти в другой автомобиль. В какой-то момент кран потерял устойчивость и опрокинулся на водителя.

«В процессе выполнения работ произошло падение груза на одну из машин, что привело к деформации ее кузова и последующему падению на мужчину», — говорится в сообщении.