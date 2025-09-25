Смартфон ученика взорвался и разнёс всю школьную раздевалку во Владивостоке

25 сентября 2025, 10:36

В школе Владивостока у ученика взорвался смартфон в раздевалке

Фото: iStock/Ivan Marjanovic

Смартфон взорвался в рюкзаке ученика школы во Владивостоке, в результате чего существенные повреждения получила раздевалка. Об этом сообщает портал VL.ru.