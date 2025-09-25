Смартфон ученика взорвался и разнёс всю школьную раздевалку во Владивостоке
Смартфон взорвался в рюкзаке ученика школы во Владивостоке, в результате чего существенные повреждения получила раздевалка. Об этом сообщает портал VL.ru.
Инцидент произошёл 25 сентября. Пока школьник был на уроке физкультуры, его китайский телефон Poco Xiaomi взорвался от перегрева аккумулятора. 541 ученик и 31 сотрудник школы были экстренно эвакуированы.
В результате взрыва сильно пострадали раздевалка и коридор. Судя по опубликованным кадрам, стены помещений покрылись копотью, начала отваливаться краска, видны следы пламени.
В ликвидации возгорания участвовали 21 сотрудник МЧС России и пять единиц спецтехники.
Читайте также: