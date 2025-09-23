В Самарской области раскрыли серию взрывов на железной дороге и газопроводе
В Самарской области ФСБ задержала отца и сына по подозрению в диверсиях. Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали мужчин во время подготовки к подрыву железнодорожного моста через реку Самару. Установлено, что в тайниках правоохранители обнаружили 13,5 килограммов взрывчатки, комплектующие для взрывных устройств и беспилотники.
На допросе задержанные признались, что причастны к подрывам газопровода, трансформаторной подстанции Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода и двух мостов. За совершение этих преступлений им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
