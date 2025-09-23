В Самарской области раскрыли серию взрывов на железной дороге и газопроводе

23 сентября 2025, 10:26

ФСБ задержала в Самаре отца и сына за диверсии на объектах инфраструктуры

Фото: Istock/IPGGutenbergUKLtd

В Самарской области ФСБ задержала отца и сына по подозрению в диверсиях. Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.