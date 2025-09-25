Достижения.рф

Взрыв посылки в здании почты в Петербурге квалифицировали как теракт

В Петербурге задержали отправителя взорвавшейся посылки и завели дело о теракте
Фото: iStock/ancoay

В Санкт-Петербурге завели дело о теракте после того, как в здании почты взорвалась посылка. Об этом сообщает «Фонтанка».



Все произошло 24 сентября в почтовом отделении на проспекте Обуховской Обороны. Правоохранители выяснили, что посылка предназначалась для отправки в Татарстан.

Отправитель, уроженец того же региона, сдал пять коробок, оплатил их и ушел. Когда сотрудница начала перебирать посылки, одна из них внезапно задымилась. Помещение наполнил запах гари. К счастью, обошлось без пострадавших — работники и клиенты вовремя эвакуировались.

Группа разминирования ОМОН «Балтика» осмотрела коробки и нашла в одной из них тубус из-под витамина С с тремя петардами.

В ночь на 25 сентября 62-летнего подозреваемого задержали. Сначала на него составили протокол о мелком хулиганстве, а затем ГСУ СК по городу возбудило уголовное дело о теракте. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Лидия Пономарева

