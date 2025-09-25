Взрыв посылки в здании почты в Петербурге квалифицировали как теракт

25 сентября 2025, 10:20

В Петербурге задержали отправителя взорвавшейся посылки и завели дело о теракте

Фото: iStock/ancoay

В Санкт-Петербурге завели дело о теракте после того, как в здании почты взорвалась посылка. Об этом сообщает «Фонтанка».