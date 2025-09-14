Умер третий росгвардеец, раненный при взрыве на ж/д путях в Орловской области
В больнице скончался третий росгвардеец, раненный при взрыве на железнодорожных путях в Орловской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Клычков.
Он также пообещал оказать всю необходимую помощь семьям погибших при ЧП.
«К сожалению, пришла плохая новость из больницы, третий раненный после взрыва росгвардеец скончался. Правительство области окажет помощь семьям наших бойцов», — написал чиновник.В ФПК добавили, что из-за изменения маршрута следования по территории региона задерживаются 17 составов. По словам губернатора, ночью пассажиров остановившихся поездов перевозили на автобусах в обход поврежденного участка. Клычков поблагодарил всех, кто не остался равнодушным в сложившейся ситуации: всю ночь жители приезжали, привозили еду и вещи, помогали с погрузкой.
Напомним, инцидент произошел 13 сентября на 452-м километре перегона Малоархангельск – Глазуновка. На ж/д путях нашли три взрывных устройства, которые находились в 50 метрах друг от друга. При подрыве одного из них погибли два росгвардейца, еще одного госпитализировали в тяжелом состоянии.