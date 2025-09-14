Умер третий росгвардеец, раненный при взрыве на ж/д путях в Орловской области

14 сентября 2025, 08:41

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

В больнице скончался третий росгвардеец, раненный при взрыве на железнодорожных путях в Орловской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Клычков.





Он также пообещал оказать всю необходимую помощь семьям погибших при ЧП.

«К сожалению, пришла плохая новость из больницы, третий раненный после взрыва росгвардеец скончался. Правительство области окажет помощь семьям наших бойцов», — написал чиновник.