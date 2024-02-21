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«Сменила прическу и ушла»: В Новосибирске третий день ищут пропавшую школьницу

В Новосибирске ищут 15-летнюю девочку, пропавшую при странных обстоятельствах
21 февраля 2024, 13:15
Фото: istock / M-Production

Фото: istock / M-Production

Девушка-подросток пропала загадочных обстоятельствах в Новосибирске. 15-летняя школьница сменила прическу, заплатила наличными и ушла в маске в неизвестном направлении.

Как сообщает Телеграм-канал Shot, Ульяна шла из дома в Заельцовском районе в 19 февраля примерно в 17:00. Перед уходом она посетила парикмахерскую и сделала новую прическу. Спустя два часа девочку заметили в чёрной медицинской маске с рюкзаком около станции метро «Площадь им. Ленина», после чего её след обрывается.

Известно, что Ульяна проживает с мамой и братом, и до этого из дома не сбегала и на учёте в полиции не состояла.


Сейчас девочку ищут волонтёры и полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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#уголовное дело
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В Можайске пожарные спасли из задымлённой квартиры семью из четырёх человек
21 февраля 2024, 13:45

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Возгорание произошло в многоэтажном жилом доме в деревне Семёновская Можайского городского округа, в ходе тушения пожарные спасли двух взрослых и двух детей из заполненной дымом квартиры, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Звонок о пожаре поступил оператору «Системы-112» в третьем часу ночи 21 февраля. Очевидцы сообщили, что из квартиры на первом этаже многоэтажки валит дым и вырывается огонь. Когда пожарные приехали, они выяснили, что все жильцы дома успели эвакуироваться сами, кроме семьи на втором этаже: люди не смогли выбраться из-за сильного дыма и звали на помощь из окна», — говорится в сообщении.
Спасатели немедленно развернули лестницу и по ней вывели всю семью из задымлённой квартиры.

Пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, так что огонь не успел перекинуться на соседние помещения. Пострадавших нет. В тушении участвовали 11 человек, было задействовано три единицы спецтехники.

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#мособлпожспас
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Погиб военный блогер Андрей Морозов, известный под позывным Мурз
21 февраля 2024, 12:21

Фото: istock / SergeyPankratov

Российский военный корреспондент и блогер Андрей Морозов, более известный по своему позывному «Мурз», скончался. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман.

«Спи спокойно, Мурз», — написал Кофман
Морозов занимался ведением канала о событиях в зоне специальной военной операции. У «Мурза» более 100 тысяч подписчиков.

До этого сообщалось, что скончался режиссёр «Союзмультфильма», автор заставки к программе «Спокойной ночи, малыши!» Владимир Самсонов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#блогер
#смерть
#сво
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В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Лобне по заданию украинских спецслужб
21 февраля 2024, 12:12

Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Москве и МО

Задержан мужчина, который по заданию украинских спецслужб заложил взрывчатку под автомобиль правоохранителя в Лобне. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Москве и Московской области.
«Уроженец Ярославля по заданию украинских спецслужб должен был взорвать автомобиль, на котором передвигался сотрудник правоохранительных органов. В минувший понедельник он заложил взрывное устройство под машину возле одного из административных зданий города», – уточнили в управлении.
Устройство обезвредили взрывотехники ФСБ России. Пострадавших среди жителей и сотрудников правоохранительных органов нет.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям – «Теракт» и «Госизмена». Подозреваемый заключён под стражу.

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Более 30 килограммов гашиша изъяли у супружеской пары подмосковном Раменском

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#лобня
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#московская область
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Более 30 килограммов гашиша изъяли у супружеской пары подмосковном Раменском
21 февраля 2024, 09:42

Фото: istock / Mihajlo Maricic

Более 30 килограммов гашиша изъяли сотрудники полиции у супружеской пары в подмосковном Раменском. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Первые 200 спрессованных брикетов с наркотическим веществом обнаружили в тайнике под обшивкой салона автомобиля. Пару задержали и заключили под стражу.

«В их квартире при обыске в морозильной камере оперативники обнаружили еще 311 свертков с аналогичным содержимым», – написала Ирина Волк в своем Телеграм-канале.
Экспертиза подтвердила, что в пакетах находится гашиш. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Липецкой области задержали наркокурьера, маскировавшегося под таксиста. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#наркотики
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В подмосковном общежитии обнаружили несколько десятков иностранцев-нелегалов
21 февраля 2024, 09:13

Фото: iStock/vichinterlang

60 нарушителей миграционного законодательства, прибывших в Россию из стран Азии и Ближнего Востока, выявили полицейские в ходе проверки общежития в рабочем посёлке Новоивановское Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В результате рейда по учетным базам проверено 110 иностранцев. В отношении 60 из них составлены протоколы за нарушение режима пребывания в Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Всех нелегалов оштрафовали в размере 5 тысяч рублей на каждого. В дальнейшем все нарушители миграционного законодательства будут выдворены за пределы страны.

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#мигранты
#криминал
#одинцовский городской округ
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В Липецкой области задержали наркокурьера, маскировавшегося под таксиста
Три килограмма мефедрона нашли в автопокрышке у липецкого наркокурьера
21 февраля 2024, 09:03

Фото: Istock / Dzurag

Наркокурьер с 3 кг мефедрона, маскировавшийся под таксиста, задержан полицией в Липецкой области, сообщает Telegram-канал «МВД-Медиа».
В Липецкой области полиция остановила автомобиль, за рулём которого находился 25-летний иностранный гражданин. При осмотре авто в запасном колесе правоохранители нашли тайник с тремя пакетами наркотического препарата. Найти тайник помогла служебная собака по кличке Карма.

«Выяснилось, что задержанный работал в интересах одного из интернет-магазинов. На арендованном автомобиле он под видом таксиста перевозил криминальный товар из Подмосковья для последующего сбыта бесконтактным способом через тайники на территории Липецкой области. Оплачивалась такая «работа» посредством криптовалютных транзакций», — сообщили в полиции.
Было возбуждено уголовное дело по трём частям ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


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Shot: Третьеклассник стал задыхаться и умер на уроке в московской школе
21 февраля 2024, 08:38

Фото: istock / burcu saritas

В московской школе ученик третьего класса стал задыхаться и умер на уроке английского языка. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.

По данным издания, трагедия произошла в физико-математической школе № 2107 на проспекте Мира. Девятилетний мальчик резко почувствовал себя плохо, начал тяжело дышать и потерял сознание.

Педагоги вызвали скорую помощь и позвали школьную медсестру, которая пыталась привести ребёнка в чувство. Прибывшие медики также пытались реанимировать ребенка, но только констатировали смерть. Причины смерти школьника сейчас устанавливаются.

Известно, что у умершего младшеклассника было слабое здоровье и обучался в очно-заочном формат, редко посещая уроки. Мальчик рос в благополучной творческой семье, родители работают в сфере архитектуры.

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Мужчина заметил на улице супругу с любовником и изрубил ее мачете
В Индии таксист увидел на улице жену с любовником и набросился на нее с мачете
21 февраля 2024, 08:02

Фото: istock / A_N

В Индии таксист изрубил супруга мачете после того, как заметил ее на улице с любовником. Об этом сообщает News9Live.

37-летний Муджиб из Бангалора и 28-летняя Нигяр были женаты 6 лет. Мужчина работал водителем такси, а женщина была диспетчером в этом же таксопарке. Пара часто ругались и последние 6 месяцев не жили вместе, но о разводе не говорили.

Нигяр ушла из дома после того как Муджиб заподозрил ее в романтической связи с неким Салимом. Он просил жену уйти с работы и вернуться домой, но она не хотела этого делать. В понедельник, 19 февраля, индиец увидел, как его супруга гуляет по улице с предполагаемым новым возлюбленным. Тогда он взял мачете и накинулся на супруга со спины, совершив несколько ударов.

Свидетели происходящего сразу вызвали правоохранителей и бригаду сокрой помощи. Пострадавшую госпитализировали с травмами головы, а нападавшего арестовали. Позже стало известно, что Муджиб планировал нападение и возил огромный нож с собой. Сейчас мужчина дожидается суда за решеткой.

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Стала известна причина задержания руководства Всероссийского общества глухих
«Ъ»: руководство Всероссийского общества глухих подозревают в хищении
21 февраля 2024, 07:42

Фото: istock / Dzurag

Президент Всероссийского общества глухих (ВОГ) и член центрального совета сторонников партии «Единая Россия» Станислав Иванов задержаны по причине подозрению в хищении. Об этом информирует «Коммерсант», ссылаясь на источники.
По данным агентства, в ВОГ происходили махинации с недвижимостью, принадлежащей организации. Это было зафиксировано в 6 регионах. Ущерб, нанесенный этими действиями, оценивается в 211 млн рублей.

По информации следствия, сообщник избавлялись от якобы непрофильных активов, продали несколько зданий ВОГ по крайне заниженной цене. Отмечается, что в 2023 году за похожие махинации с недвижимостью в Москве был осужден Валерий Рухледев, предшественник Иванова на посту президента организации.

Сотрудники правоохранительных органов забрали на допрос порядка 20 человек. Ряд фигурантов отпустили, а некоторых задержали на двое суток. Следствие собирается обратиться в суд с ходатайством об избрании как минимум пятерым из задержанных мер пресечения.

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