«Сменила прическу и ушла»: В Новосибирске третий день ищут пропавшую школьницу

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Девушка-подросток пропала загадочных обстоятельствах в Новосибирске. 15-летняя школьница сменила прическу, заплатила наличными и ушла в маске в неизвестном направлении.
Как сообщает Телеграм-канал Shot, Ульяна шла из дома в Заельцовском районе в 19 февраля примерно в 17:00. Перед уходом она посетила парикмахерскую и сделала новую прическу. Спустя два часа девочку заметили в чёрной медицинской маске с рюкзаком около станции метро «Площадь им. Ленина», после чего её след обрывается.
Известно, что Ульяна проживает с мамой и братом, и до этого из дома не сбегала и на учёте в полиции не состояла.
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Алина Юрчак