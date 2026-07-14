Смерч перевернул машину и повредил дома в одном регионе России
В Башкирии очевидцы засняли мощный смерч, который нанес ущерб частному сектору. Кадры природного явления опубликовал телеканал РЕН ТВ.
На видеозаписи видно, как воронка зарождается на значительной высоте, после чего расширяется и постепенно опускается к земле. Вихрь прошел в непосредственной близости от жилых строений.
По предварительным данным, стихия повредила кровли и фасады нескольких частных домов, а также хозяйственные постройки. Кроме того, порывами ветра перевернуло грузовой автомобиль. Сведения о пострадавших на текущий момент не поступали.
О том, что жители стали свидетелями торнадо, сообщает и местное издание «Асылыкуль». По его информации, сегодня наблюдался сильный град, горожане заметили воздушный вихрь, внешне напоминающий смерч. Соответствующее фото также приводится в публикации.
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