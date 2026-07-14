Смерч перевернул машину и повредил дома в одном регионе России

14 июля 2026, 20:16

РЕН ТВ: Смерч перевернул машину и повредил несколько домов в Башкирии

Фото: istockphoto/mdesigner125

В Башкирии очевидцы засняли мощный смерч, который нанес ущерб частному сектору. Кадры природного явления опубликовал телеканал РЕН ТВ.