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Смерч перевернул машину и повредил дома в одном регионе России

РЕН ТВ: Смерч перевернул машину и повредил несколько домов в Башкирии
Фото: istockphoto/mdesigner125

В Башкирии очевидцы засняли мощный смерч, который нанес ущерб частному сектору. Кадры природного явления опубликовал телеканал РЕН ТВ.



На видеозаписи видно, как воронка зарождается на значительной высоте, после чего расширяется и постепенно опускается к земле. Вихрь прошел в непосредственной близости от жилых строений.

По предварительным данным, стихия повредила кровли и фасады нескольких частных домов, а также хозяйственные постройки. Кроме того, порывами ветра перевернуло грузовой автомобиль. Сведения о пострадавших на текущий момент не поступали.

О том, что жители стали свидетелями торнадо, сообщает и местное издание «Асылыкуль». По его информации, сегодня наблюдался сильный град, горожане заметили воздушный вихрь, внешне напоминающий смерч. Соответствующее фото также приводится в публикации.

Никита Кротов

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