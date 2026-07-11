Мощный смерч прошелся по Подмосковью
В коттеджном поселке «Никольское», расположенном в Наро-Фоминском городском округе, в результате мощного порыва ветра сорвало крыши с нескольких частных строений. Инцидент произошел днем в субботу, информирует Telegram-канал SHOT.
По данным источника, стихия обрушилась на территорию поселка несколько часов назад. Наибольшие разрушения зафиксировали на улице Клубничной, где повредило не только кровельные покрытия, но и элементы крыш. Предварительная информация о пострадавших среди местных жителей отсутствует.
Накануне мощный смерч, пронесшийся над Рязанской областью, повалил деревья на территории базы отдыха в поселке Дубровичи. В момент стихийного удара на базе находились несколько десятков семей с детьми. По счастливой случайности, никто из отдыхающих не пострадал.
Ранее петербуржцы показали кадры со смерчем. Подробности в нашем материале.
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