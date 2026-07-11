Достижения.рф

Мощный смерч прошелся по Подмосковью

SHOT: Смерч снес крыши подмосковных домов
Фото: istockphoto/Darren Bennett

В коттеджном поселке «Никольское», расположенном в Наро-Фоминском городском округе, в результате мощного порыва ветра сорвало крыши с нескольких частных строений. Инцидент произошел днем в субботу, информирует Telegram-канал SHOT.



По данным источника, стихия обрушилась на территорию поселка несколько часов назад. Наибольшие разрушения зафиксировали на улице Клубничной, где повредило не только кровельные покрытия, но и элементы крыш. Предварительная информация о пострадавших среди местных жителей отсутствует.

Накануне мощный смерч, пронесшийся над Рязанской областью, повалил деревья на территории базы отдыха в поселке Дубровичи. В момент стихийного удара на базе находились несколько десятков семей с детьми. По счастливой случайности, никто из отдыхающих не пострадал.

Ранее петербуржцы показали кадры со смерчем. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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