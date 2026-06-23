Почти сто домов пострадали после мощного смерча в Свердловской области

23 июня 2026, 02:23

РИА Новости: В Кушве Свердловской области после смерча пострадали 97 домов

Фото: iStock/Francis Lavigne-Theriault

В городе Кушва Свердловской области после смерча пострадали почти сто домов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на департамент информационной политики региона.