Почти сто домов пострадали после мощного смерча в Свердловской области
В городе Кушва Свердловской области после смерча пострадали почти сто домов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на департамент информационной политики региона.
Вчера в Интернете появились кадры, на которых видно, как огромная воронка собирает мусор, гнет деревья и движется в сторону жилых строений. Вскоре на территории Кушвы ввели режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время экстренные службы продолжают ликвидировать последствия разгула стихии.
Отмечается, что всего повреждения зафиксировали у 97 домов, включая детский сад и школу. Оценить весь причиненный ущерб планируют днём. По последним сведениям, за медицинской помощью после торнадо обратились уже 15 человек.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Унцукульском районе Дагестана из-за обвала скальных пород верхового откоса временно перекрыли участок региональной трассы. Расчистку завала пока не закончили. Работы пришлось приостановить, поскольку камнепад не прекращался и усложнял проведение необходимых операций.
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