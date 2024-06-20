В период летних дождей увеличиваются риски обострения психических расстройств

Фото: iStock/ksenija18kz
Во время длительных летних дождей летом увеличивается риск обострения тяжелых психических расстройств. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, арт-терапевт, преподаватель Московского института психоанализа Валерия Кузнецова.
«В плохую погоду, в отсутствие прогулок, занятий активными видами спорта, становится сложно переключиться и снизить накопленный за день, неделю стресс. У людей, склонных к тревожности и депрессивному состоянию, непогода может вызывать ухудшение состояния», — рассказала Кузнецова в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
При этом она отметила, что в тёплое время года во время продолжительных осадков увеличивается число госпитализаций людей, страдающих психическими расстройствами.
Кузнецова пояснила, что из-за недостатка солнца снижается выработка гормона радости – серотонина. Для борьбы с плохим настроением специалист посоветовала протанцевать свои чувства, выразив своё состояние движениями разных частей тела.
Читайте также:
«Нервный жор»: психолог рассказала, как бороться с перееданием во время стресса
Психолог рассказала, сколько нужно гулять с ребенком
Свобода выбора: Психолог объяснила, почему путешествия спасают от апатии
Элина Позднякова