Вагоны с углём сошли с рельсов в Красноярском крае
На станции Стайный с путей сошли 15 вагонов грузового поезда, перевозившего уголь. Об этом проинформировали в пресс‑службе Красноярской железной дороги (КЖД).
Инцидент случился 10 июля в 21:40 по московскому времени. Для ликвидации последствий на место направили три восстановительных поезда. По данным ведомства, в результате ЧП никто не пострадал, экологической угрозы также нет.
Из‑за аварии возможны задержки пассажирских поездов. Для координации работ по устранению последствий происшествия работает оперативный штаб, добавили в пресс-службе КЖД.
Ранее в США грузовой поезд сошёл с рельсов. Состав перевозил «опасные материалы».
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