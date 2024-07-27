Смерть на Играх: Тренера по боксу нашли мёртвым в Олимпийской деревне

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Тренер сборной Самоа по боксу Лионель Элика умер в Олимпийской деревне в Париже. Об этом стало известно Франс Пресс.
По предварительным данным, 60-летний мужчина скончался естественной смертью. Медики оказали ему экстренную помощь, но безуспешно.
Международная ассоциация бокса (IBA) выразила соболезнования в связи с кончиной Элики. В организации отметили, что преданность и страсть Лионеля к спорту оставили след в боксерском сообществе.
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Международная ассоциация бокса (IBA) выразила соболезнования в связи с кончиной Элики. В организации отметили, что преданность и страсть Лионеля к спорту оставили след в боксерском сообществе.
«Его наследие продолжит вдохновлять будущие поколения. Наши мысли и молитвы с командой Самоа и всеми, кого коснулась эта тяжелая утрата», — сказано в сообщении.Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они принимают участие в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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Алина Юрчак