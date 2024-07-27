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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Тарасова назвала мероприятие прекрасным. По словам тренера, картинка преобразилась с наступлением темноты, а спортсмены красиво плыли по Сене.
Тарасова подчеркнула, что каждая страна делает лучшее, что она может сделать, поэтому не стоит сравнивать «творческое лицо государства», ведь это не соревнование.
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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Тарасова подчеркнула, что каждая страна делает лучшее, что она может сделать, поэтому не стоит сравнивать «творческое лицо государства», ведь это не соревнование.
«А если кого-то что-то смущает, пусть не смотрят», — заключила эксперт.
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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Екатерина Коршунова