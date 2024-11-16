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Названа причина гибели артиста Мариинского театра Шклярова

Mash: Солист Мариинского театра Шкляров погиб, упав с 5 этажа
Фото: istockphoto/iZhenya

Фото: istockphoto/iZhenya

Ведущий солист Мариинки Владимир Шкляров погиб в результате падения с пятого этажа, пишет Telegram-канал Mash. Авторы уточнили, что мужчина сегодня ночью вышел на балкон покурить, а затем, потеряв равновесие, упал вниз.


По информации Mash на Мойке, трагедия произошла в квартире солиста, расположенной на улице Лейтенанта Шмидта в элитном жилом комплексе. К правоохранителям пришла подруга Шклярова, рассказав, что заслуженный артист России попросил приехать к нему. Когда она добралась, он уже был на земле.

Ранее сообщалось, что Владимир Шкляров погиб на 40-м году жизни. О трагедии проинформировали в пресс-службе театра.

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#новости
Похудел и испуган: похищенного подростками-квадроберами кота Лучика нашли волонтеры, подробности
16 ноября 2024, 15:37

Фото: Социальные сети

12 ноября кот по кличке Лучик был похищен в Москве из зоомагазина. Лучика вытащили из вольера и забрали с собой школьницы, сбежавшие из дома. Три дня продолжались поиски котика и сегодня появилась информация о том, что Лучик найден. Подробнее читайте в материале «Радио 1»

Дети решили путешествовать с котом


Сперва правоохранители нашли детей, сбежавших из дома и укравших животное из магазина. Юных москвичек сотрудники полиции задержали в крымском городе Алушта, почему они там оказались — пока неизвестно. В разговоре с полицейскими девочки рассказали, что кот, которого они забрали с собой в путешествие, сбежал в районе метро Аннино, когда те садились в такси. После того как география поиска кота была определена, волонтеры начали активно искать Лучика в окрестностях Варшавского шоссе. Там его и обнаружили под припаркованной машиной.


«По счастливому стечению обстоятельств нашла его Наташа – сотрудница другого такого магазина на Варшавском шоссе. Сегодня вечером после работы она вышла на стоянку, хотела уже сесть в машину и вдруг увидела рыжего котика, который доверчиво выглядывал из-под другой машины. Она позвала его, а он сразу прибежал. Он же ручной совсем. Наталья рыжика сфотографировала, отправила в общий чат «на опознание», – сообщили корреспонденту KP.RU в Центре защиты животных «ГБР.Зоозащита».


Фото: Социальные сети

Кот похудел и испуган, но главное жив

На место, где был найден Лучик, сразу отправилась его куратор Елена, которая когда-то ухаживала за котом после того, как его бросили прежние хозяева.

«Малыш сильно похудел и глазки испуганные. Завтра утром везу его в клинику на обследование. Надеюсь, что у него нет никаких повреждений», – рассказала зоозащитница Елена KP.RU.

После обследования в ветеринарной клинике Лучик, скорее всего, поедет жить в новую семью. Из желающих забрать рыжика выстроилась очередь, – говорят в «ГБР.Зоозащита».

Happy End у кота, а история девочек только начинается

По неподтверждённой информации дети путешествовали не одни, их сопровождал неизвестный мужчина. С ним же они уехали на каршеринге в Крым. Что происходило с детьми в дороге не установлено. Ясно одно, подростков скоро отправят домой и передадут родителям. Выяснением обстоятельств занимаются правоохранительные органы.

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Спасатели нашли тело заваленного в шахте «Таштагольская» горняка в Кузбассе
16 ноября 2024, 15:34

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Тело заваленного в шахте «Таштагольская» горняка в Кузбассе обнаружили спасатели, проинформировали в региональном СУ СК РФ. Перед этим сообщалось, что одному человеку в результате обвала кровли оказали помощь, а поиски второго продолжались.
Кроме того, работы приостанавливались на фоне повторившегося горного удара.

«Спасатели МЧС России возобновили разбор завалов в шахте «Таштагольская», — уточняли тогда в ведомстве.

Заведено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасного производственного объекта.

Работа предприятия приостановлена, прокуратура сейчас проводит проверку.

Ранее в МЧС сообщали, что легковушка в Петербурге упала в Дудергофский канал.

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Растет число пострадавших от отравления в школьной столовой Чувашии

В Кузбассе произошел повторный горный удар в шахте «Таштагольская»
#мир
#россия
#шахты
#смерть
#мчс
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МЧС: в Петербурге машина упала в Дудергофский канал
16 ноября 2024, 13:04

Фото: istockphoto/Alesmunt

Легковая машина, где находились две женщины, упала в Дудергофский канал в Северной столице, проинформировали в главке МЧС по Петербургу. Инцидент произошел минувшей ночью.
«В момент [аварии] в его салоне находились две молодые женщины. К счастью, они выбрались из воды самостоятельно. После осмотра медиками они от госпитализации отказались», — прокомментировали в ведомстве.
Спасатели подняли автомобиль автокраном, причины произошедшего выясняются.

Ранее в МЧС проинформировали о возобновлении разбора завалов шахты «Таштагольская» в Кузбассе. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Одному пострадавшему оказали помощь, еще одного человека ищут горноспасатели.

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#мир
#россия
#санкт-петербург
#мчс
#машины
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Ведущий солист Мариинского театра Владимир Шкляров погиб на 40-м году жизни
16 ноября 2024, 12:27

Фото: istockphoto/Ruslan Danyliuk

Ведущий солист Мариинского театра Владимир Шкляров погиб на 40-м году жизни, сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
«Сегодня ночью трагически погиб любимец публики, звездный премьер Мариинского театра Владимир Шкляров. Это огромная утрата для всего коллектива», — сказано в сообщении.
Причины произошедшего не уточняются. Балерина Ирина Бартновская добавила, что случившееся «страшная трагедия», попросив уважать память об артисте.

В ближайшее время Шкляров должен был выступить в постановке «Магия целого», запланированной на 10 декабря. Шкляров получил заслуженного артиста РФ. Известен по «Спящей красавице», «Дон Кихоту» и «Лебединому озеру».

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#мир
#россия
#театр
#звёзды
#новости
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МЧС: разбор завалов на шахте «Таштагольская» возобновлен
16 ноября 2024, 12:12

Фото: istockphoto/DmyTo

Разбор завалов шахты «Таштагольская» в Кузбассе возобновлен, проинформировали в МЧС. Работы приостанавливали после повторного горного удара.
«Спасатели МЧС России возобновили разбор завалов в шахте «Таштагольская», — сказано в публикации ведомства в Telegram-канале.
Ранее на шахте обрушилась кровля, один человек находится под завалами, его ищут горноспасатели, региональное СУСК РФ открыло дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Прокуроры проводят проверку, работу предприятия приостановили. Также была информация об одном пострадавшем, которому оказали помощь.

Перед этим сообщалось, что количество пострадавших в результате отравления в школьной столовой в Чувашии растет.

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В Кузбассе произошел повторный горный удар в шахте «Таштагольская»

При обрушении кровли на шахте «Таштагольская» в Кузбассе пострадал человек
#мир
#россия
#шахты
#мчс
#новости
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Растет число пострадавших от отравления в школьной столовой Чувашии
Число пострадавших от отравления в школьной столовой Чувашии выросло до 171
16 ноября 2024, 11:33

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В Чувашии число пострадавших от отравления в школьной столовой Новочебоксарска выросло до 171 человека. Об этом сообщил региональный Минздрав в своем телеграм-канале. У шести из них, как отмечается, состояние средней степени тяжести
«Количество госпитализированных детей остается прежним — шесть пациентов в средней степени тяжести. 165 пациентов, включая одного взрослого, проходят лечение амбулаторно», — сказано в публикации.
В региональном министерстве подчеркнули, что жизни всех пострадавших ничего не угрожает, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор Чувашии нашел причину массового отравления детей в школе Новочебоксарска — у заболевших выявили РНК норовируса. При этом в пищеблоке учебного заведения обнаружили ряд санитарных нарушений.

Прокуратура Чувашии сообщала, что после получения информации о массовом отравлении из школы попытались вывезти просрочку из столовой.
«По приезду в образовательное учреждение им был выявлен и пресечен факт попытки вывоза через запасной выход школы продуктов питания, ранее хранившихся в помещении столовой. Осмотр указанной продукции показал, что она имеет явные признаки «просрочки». К примеру, дата срока годности на тушках цыпленка была установлена — 24.10.2024», — говорится в сообщении.
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#роспотребнадзор
#школы
#помощь
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#прокуратура
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Друзья вернулись домой из армии, но никто не ожидал внезапной смерти: страшное происшествие, подробности
16 ноября 2024, 10:40

Фото: iStock/Marek Trawczynski

В Башкирии произошла трагедия с молодыми парнями, недавно вернувшимися из армии. Один из них погиб, а другой был госпитализирован. Подробности читайте в материале «Радио 1».
В поселке Юмагузино (Башкирия) произошло страшное ДТП. Все мечты двух молодых людей, только что вернувшихся из армии, рухнули в одну минуту. Их родители, с радостью встречавшие сыновей, теперь погружены в горе. 21-летний Денис З. и 19-летний Артём С. были лучшими друзьями. Несмотря на разницу в возрасте, оба призвались на срочную на службу в армию одновременно: один попал в ракетные войска, другой — в Росгвардию. В октябре парни вернулись домой и должны были начать новую взрослую жизнь. Однако судьба распорядилась иначе, и трагический случай все изменил.

Мечта, разрушившая жизнь


Как сообщает «КП-Уфа», сразу после возвращения из армии Денис решил осуществить свою мечту и купить первый автомобиль. Он успел получить водительские права еще до службы. Просмотрев множество объявлений, он нашел подходящий вариант, и приобрел ВАЗ-2114 2007 года выпуска. Этой покупке был очень рад и его друг, теперь для приятелей расстояния не имели значения, они могли самостоятельно ездить к знакомым в соседние деревни. Так и произошло накануне трагедии.

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На Украине набросились на Маска из-за ситуации под Курском

Не справился с управлением


Рано утром 18 октября в Мелеузовском районе Башкирии на трассе Мелеуз-Бусурмановка-Юмагузино произошла авария, в результате которой погиб 19-летний юноша, а его 21-летний друг получил серьезные травмы. Вблизи села Восточный автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого находился старший из друзей, вылетел с дороги и перевернулся в кювет. После падения машина была смята «как гармошка» и превратилась в груду металлолома. По данным ГАИ, из-за большой скорости водитель не справился с управлением и «допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», других участников ДТП не было. Пассажир от удара скончался на месте, водитель в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Для жителей небольшого села случившееся стало трагедией. Многие знакомы были с парнями лично и отзываются о них только положительно.

«Отзывчивый добрый парень... Земля пухом. Хороший был парнишка, приветливый, светлый как солнышко. Вот только пришёл из армии, только жизнь началась взрослая», — пишет в социальных сетях знакомая Артема.

Погибшего в ДТП 19-летнего Артема 19 октября похоронили в родном селе. Состояние Дениса З. врачи назвали крайне тяжелым. У него были диагностированы множественные переломы, ампутация стопы и другие серьезные травмы.

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В Кузбассе произошел повторный горный удар в шахте «Таштагольская»
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В Кузбассе произошел повторный горный удар в шахте «Таштагольская»
16 ноября 2024, 09:32

Фото: iStock/Marek Trawczynski

Повторный горный удар произошел в шахте «Таштагольская» в Кемеровской области, где под завалами находится один из горняков. Об этом сообщили в МЧС России.
В данный момент спасатели отходят на безопасное расстояние. По причине повторного горного удара работы приостановлены.

В ведомстве отметили, что никто не пострадал.

Согласно информации прокуратуры региона, обрушение горной массы с кровли шахты произошло после подземного толчка в ночь на субботу, 16 ноября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.

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#мчс
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При обрушении кровли на шахте «Таштагольская» в Кузбассе пострадал человек
16 ноября 2024, 07:58

Фото: istockphoto.com/ru/Adam88xx

Один человек пострадал при обрушении кровли на шахте «Таштагольская» в Кузбассе. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Уточняется, что пострадавшему оказали амбулаторную помощь. В настоящее время работа шахты приостановлена на время проведения спасательных работ.

На шахте «Таштагольская» произошло обрушение кровли. Сообщается, что под завалами находится человек, его поисками занимаются горноспасатели. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.

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