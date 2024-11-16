Названа причина гибели артиста Мариинского театра Шклярова

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Ведущий солист Мариинки Владимир Шкляров погиб в результате падения с пятого этажа, пишет Telegram-канал Mash. Авторы уточнили, что мужчина сегодня ночью вышел на балкон покурить, а затем, потеряв равновесие, упал вниз.
По информации Mash на Мойке, трагедия произошла в квартире солиста, расположенной на улице Лейтенанта Шмидта в элитном жилом комплексе. К правоохранителям пришла подруга Шклярова, рассказав, что заслуженный артист России попросил приехать к нему. Когда она добралась, он уже был на земле.
Ранее сообщалось, что Владимир Шкляров погиб на 40-м году жизни. О трагедии проинформировали в пресс-службе театра.
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