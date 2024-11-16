Стало известно, где похоронят Светлану Светличную

Светлана Светличная (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Светлана Светличная будет похоронена рядом с сыном и супругом на Ваганьковском кладбище столицы, пишет Telegram-канал Shot. Со знаменитостью попрощаются 20 ноября в Доме кино.
По предварительной информации, звезда скончалась от сердечной недостаточности на фоне онкологического заболевания. Светличная ушла из жизни на 85-м году. Помимо онкологии, заслуженная артистка РСФСР страдала Альцгеймером. Также у нее наблюдались проблемы с мышлением и речью. Женщина питалась внутривенно и не вставала, добавил Shot.
Известность и славу Светличной принесли роли в кинолентах «Бриллиантовая рука», «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны» и прочие.
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