Четыре подруги отправились встречать рассвет, но живыми их больше не видели: признания виновного и детали трагедии в Уфе

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В Бакалинском районе Башкирии 18 июля 2022 года четыре молодые подруги отправились встречать рассвет, но домой ни одна из них уже не вернулась. В то утро они все трагически погибли: пьяный водитель разрушил судьбы девушек и перечеркнул своё будущее. Подробности случившегося расскажет «Радио 1».
Трагедия для каждого
Местных жителей потрясла внезапная гибель 16-летней Яны А., 18-летней Анны Е., 19-летних Ксении Л. и Эльвины С. Девушки были яркими и талантливыми личностями, которыми восхищались все взрослые. Они хорошо учились в школе, у каждой из них были интересные увлечения. Никто не ожидал, что их жизнь так внезапно оборвётся.
На их похороны пришло около ста человек, а место аварии превратилось в импровизированный мемориал. Местные жители приносят сюда цветы и игрушки, которые размещают на бетонном ограждении вдоль дороги.
После окончания школы все девушки переехали в Уфу и поступили в разные колледжи. В большом городе им было сложно встречаться часто из-за занятости и личных дел. Но они решили соблюдать традицию и проводить совместные летние каникулы в родном селе Бакалы.
Последний рассвет
В ночь с 17 на 18 июля 2022 года подруги пошли в местный клуб. Там они общались, рассказывали друг другу истории, делились планами на будущее и хорошо проводили время друг с другом.
Продолжить встречу девушки решили, встретив рассвет. Но по пути к месту назначения, все 4 девушки оказались под колёсами Audi A5, за рулём которого был пьяный водитель. Автомобиль нёсся со скорость 110 километров в час.
Когда на место происшествия приехала скорая, помогать было не кому — подруги уже не дышали.
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Водитель-убийца
Недалеко от места трагедии сидел 23-летний Марс, тот самый водитель. Он окончил нефтяной университет и был из обеспеченной семьи. В его крови обнаружили 0,333 промилле алкоголя. В ту ночь молодой парень тоже решил отдохнуть и провести время в кругу друзей.
Родители Марса утверждают, что в обычной жизни их сын почти не пьёт. Родственники не понимают, почему он сел за руль в нетрезвом состоянии.
Местные жители опасались, что юноша сможет избежать ответственности. Однако ситуация вызвала настолько широкий общественный резонанс, что даже глава Башкирии Радий Хабиров решил вмешаться. Он потребовал проведения тщательного расследования и наказания в соответствии с законом.
«Негодяй попался пьяным — надо теперь смотреть, забирают ли у него права. Надо провести совещание с судейским сообществом. Максимальное наказание там должно быть», — высказался Хабиров.
Однако Марс даже и не пытался избежать наказания. Первое, что он сделал после случившегося — написал своим близким: «Я сбил девочек. Я их убил. Я виноват».
Наказали в соответствии с законом
В итоге суд первой инстанции приговорил Марса к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. Апелляция позволила уменьшить срок до 11 лет.
Сейчас он отбывает наказание в Пермской колонии, где работает в швейном цехе.
«Искренне, душой и всем сердцем я раскаиваюсь. Прошу прощения у матерей, родных каждой из погибших. Я готов отдать свою собственную жизнь, лишь бы повернуть время вспять, но, к сожалению, это невозможно», — сказал подсудимый.
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