Смертельно опасная змея заползла в отель к россиянам на популярном курорте
Королевская кобра заползла в отель с россиянами в Таиланде. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошел в четырехзвездочном отеле Nai Yang Beach Resort, где отдыхающие заметили змею возле лифтов. Сотрудники гостиницы оперативно отреагировали, засыпав пресмыкающееся специальным порошком и отведя гостей на безопасное расстояние. Теперь туристы боятся ходить по газонам и бронировать номера на первом этаже.
Королевская кобра представляет серьезную опасность — ее укус содержит нейротоксичный яд, способный вызвать паралич дыхательных мышц. Смерть может наступить в течение 15 минут, если вовремя не ввести противоядие.
