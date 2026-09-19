Массовое ДТП парализовало движение на юго-западе Москвы
На юго-западе Москвы несколько автомобилей попали в массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Авария произошла на Ленинском проспекте возле пересечения с улицей Удальцова. На месте работают оперативные службы города. В Дептрансе добавили, что в районе места аварии движение транспорта затруднено. Водителям стоит искать пути объезда.
Проезд невозможен по четырём полосам из пяти. Отмечается, что в районе места ДТП по направлению в область собралась пробка длиной 1,3 км. Движение в районе перекрестка затруднено и на улице Удальцова в обе стороны.
Ранее сообщалось об аварии в центре Москвы. Там «Мерседес» насмерть сбил пешехода, который выбежал на дорогу.
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