Смертельное ДТП: на Урале один грузовик влетел в другой на встречке и опрокинул его

Фото: telegram-канал Госавтоинспекции Свердловской области
Вечером 26 января на 70 км трассы «Екатеринбург–Тюмень» произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. Один из них вылетел на встречку, что привело к столкновению.
По данным Telegram-канала Госавтоинспекции Свердловской области, водитель автомобиля «Шахман», перевозившего щебень, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Хино». Тот был загружен продовольственными товарами.
После удара оба автомобиля оказались на обочине. «Хино» опрокинулся на бок, из-за чего груз выпал на дорогу. Водитель погиб на месте до прибытия медиков. Его личность в настоящее время устанавливается сотрудниками полиции.
Виновник столкновения за рулем «Шахмана» получил травмы и был доставлен в больницу.
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После удара оба автомобиля оказались на обочине. «Хино» опрокинулся на бок, из-за чего груз выпал на дорогу. Водитель погиб на месте до прибытия медиков. Его личность в настоящее время устанавливается сотрудниками полиции.
Фото: telegram-канал Госавтоинспекции Свердловской области
Виновник столкновения за рулем «Шахмана» получил травмы и был доставлен в больницу.
«Госавтоинспекция призывает автомобилистов к выбору безопасного стиля управления транспортом, исключению опасных маневров, связанных с выездом на встречную полосу», — добавили в Telegram-канале.На месте происшествия работают правоохранители, выясняются причины и обстоятельства аварии.
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Мария Моисеева