МЧС: в Петрозаводске локализовали пожар в тысячу квадратов на складах

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Пожар в тысячу квадратных метров локализовали в Петрозаводске Республики Карелия, проинформировали в региональном МЧС и МВД. Предварительно, никто не пострадал, на месте работают представители оперативных служб.
«Сегодня около 17:30 мск в полицию Петрозаводска поступила информация о возгорании складских помещений на улице Повенецкой…» — сказано в сообщении МВД по региону.Перед этим была информация от очевидцев о поджоге неизвестным сразу трех ресторанов в Краснодаре. Более 100 человек были эвакуированы. Данные о поджогах никто официально не подтверждал. Как писал SHOT, первое возгорание было на Красной, второе на Северной, а третье вновь на Красной улице.
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Никита Кротов