Доверчивая жена, сбежавшая дочь и сын-преступник: как сейчас живут родственники маньяка Андрея Чикатило

В Краснодаре за один поздний вечер, переходящий в ночь, загорелись сразу три ресторана. Всего эвакуировали 102 человека. На данный момент информация о поджогах официально не подтверждена, но очевидцы утверждают, что во всех трёх случаях огонь мог быть устроен намеренно.