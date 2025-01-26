Доверчивая жена, сбежавшая дочь и сын-преступник: как сейчас живут родственники маньяка Андрея Чикатило

Андрей Чикатило (Фото: скриншот д/ф Чикатило. 1tv.ru)
Советского серийного убийцу, насильника, педофила и каннибала Андрея Чикатило долгие годы боялся весь юг необъятной страны. Убийца по меньшей мере 53 человек оставил после себя двоих детей и внуков.
О том, как сложилась судьба родственников после казни одного из самых кровавых маньяков СССР, читайте в материале «Радио 1».
Феодосия Одначева (Фото: скриншот т/п «Бывает же такое» ntv.ru)
В течение всего времени, что Феодосия Одначева была замужем, она не обращала внимания на незначительные детали, которые могли бы указать на скрытую сторону жизни её супруга. Некрасивая и закомплексованная воспитательница детского сада еще в 1963 году, сразу после свадьбы, поняла что в половой сфере у мужа проблемы, но нашла этому оправдание.
В приставания Андрея к ученицам школы-интерната и мальчику в ПТУ супруга просто не верила. Это злые языки распускали слухи и строили козни против её супруга, да и какие домогательства могли быть, если у него не складывалась личная жизнь даже с женой.
Грязь и кровь на одежде Чикатило объяснял необходимостью работы в качестве снабженца, которая вынуждает его постоянно перемещаться. И она верила всему... В 1990 году Андрей был задержан. Женщине горькую правду рассказывали следователи.
Свою жизнь женщина тщательно скрывала. Умерла жена серийного убийцы в 2005 году, успев дать единственное интервью.
Андрей Чикатило (Фото: скриншот д/ф Чикатило. 1tv.ru)
Девочка родилась в 1965 году и к моменту, когда ее отец был пойман, жила самостоятельной жизнью. Людмила Чикатило ещё в детстве стала стыдиться отца. Она замечала странное поведение родителя в присутствии ее подруг, делилась этим с матерью, но та сочла все фантазией дочери.
Людмила рано родила сына и переехала жить в Харьков. Андрей Чикатило иногда забирал к себе внука, но однажды мальчик поделился с матерью, что дедушка приставал к нему ночью. Люда разругалась с семьей и окончательно разорвала отношения со странными родственниками.
После ареста отца женщина приютила у себя мать и младшего брата. В сети есть информация, что Людмила дважды выходила замуж и родила ещё одного ребёнка. Дочь маньяка никогда не показывалась журналистам и не давала комментариев об отце.
Юрий Мирошниченко (Фото: скриншот т/п «Новые русские сенсации» ntv.ru)
Сын маньяка начал нарушать закон ещё до ареста отца, получив условный срок за кражу. После непродолжительной жизни в Харькове Юрий вернулся в Ростов и начал заниматься рэкетом. Когда имя Чикатило стало известно на всю страну, он начал использовать это в своих целях. Он запугивал несговорчивых предпринимателей, рассказывая, что он может повторить подвиги отца уже с их семьей.
Позже биография Юрия пополнится кражей в особо крупном размере, попыткой изнасилования, вымогательством и покушением на убийство. В общей сложности сын маньяка проведет в тюрьме почти 13 лет. После колонии он женился, взяв фамилию жены — Мирошниченко.
Сейчас Юрий проживает на окраине Харькова и считает себя украинским патриотом. Мужчина мечтает уехать в США и продать свою историю одному из местных телеканалов, чтобы заработать денег и начать жизнь с чистого листа.
Своего сына Юрий Мирошниченко назвал в честь педофила и каннибала отца Андреем. На ТВ-шоу Юрий делился, что его сын появился на свет 13 февраля — в этот день был казнён Андрей Чикатило. Когда Юрий празднует день рождения своего первенца, он также вспоминает своего отца. Внук, по словам Юрия, учился в Юридической академии. Мирошниченко утверждал, будто он не скрывает от знакомых тот факт, что его дед — осуждённый за многочисленные убийства маньяк Чикатило.
Два 14-летних мальчика пойдут под суд за похищение и изнасилование своей ровесницы
В Санкт-Петербурге бизнесмен, уходя от ГАИ, въехал на перекрытый Дворцовый мост
В Твери жестоко избили второклассницу, девочка в больнице
Жена Фенечка
Феодосия Одначева (Фото: скриншот т/п «Бывает же такое» ntv.ru)
В течение всего времени, что Феодосия Одначева была замужем, она не обращала внимания на незначительные детали, которые могли бы указать на скрытую сторону жизни её супруга. Некрасивая и закомплексованная воспитательница детского сада еще в 1963 году, сразу после свадьбы, поняла что в половой сфере у мужа проблемы, но нашла этому оправдание.
«До свадьбы никаких интимных отношений между нами не было… С первой же брачной ночи я почувствовала у него половую слабость, он не мог совершить половой акт без моей помощи. Тогда я воспринимала это как застенчивость или скромность с его стороны», — оправдывала мужа Фенечка.
В приставания Андрея к ученицам школы-интерната и мальчику в ПТУ супруга просто не верила. Это злые языки распускали слухи и строили козни против её супруга, да и какие домогательства могли быть, если у него не складывалась личная жизнь даже с женой.
Грязь и кровь на одежде Чикатило объяснял необходимостью работы в качестве снабженца, которая вынуждает его постоянно перемещаться. И она верила всему... В 1990 году Андрей был задержан. Женщине горькую правду рассказывали следователи.
«Феодосия уже давно смирилась с тем, что ее супруг извращенец. А вот то, что он так долго скрывал от всех, привело ее в шоковое состояние. Чтобы Феодосия Семеновна поверила, нам пришлось включить ей видеокассету, где Чикатило показывает место захоронения своей последней жертвы. Когда из-под лопаты глянула маленькая синяя кроссовка, Феодосия Семеновна без лишних эмоций произнесла: «Я всё поняла», — рассказывал следователь Амурхан Яндиев.После того как дело Чикатило получило огласку, жизнь его супруги была разрушена. Феодосию незамедлительно отстранили от должности заведующей в детском саду. Ей пришлось вернуть себе девичью фамилию Одначева и покинуть родной дом, переехав в Харьков. Там она работала продавцом на местном рынке и помогала дочери воспитывать внуков.
Свою жизнь женщина тщательно скрывала. Умерла жена серийного убийцы в 2005 году, успев дать единственное интервью.
Насиловал, привязав к дереву на кладбище, и убил: жуткая история школьниц, где первоклашка чудом выжила, истекая кровью всю ночь
Дочь Людмила
Андрей Чикатило (Фото: скриншот д/ф Чикатило. 1tv.ru)
Девочка родилась в 1965 году и к моменту, когда ее отец был пойман, жила самостоятельной жизнью. Людмила Чикатило ещё в детстве стала стыдиться отца. Она замечала странное поведение родителя в присутствии ее подруг, делилась этим с матерью, но та сочла все фантазией дочери.
Людмила рано родила сына и переехала жить в Харьков. Андрей Чикатило иногда забирал к себе внука, но однажды мальчик поделился с матерью, что дедушка приставал к нему ночью. Люда разругалась с семьей и окончательно разорвала отношения со странными родственниками.
После ареста отца женщина приютила у себя мать и младшего брата. В сети есть информация, что Людмила дважды выходила замуж и родила ещё одного ребёнка. Дочь маньяка никогда не показывалась журналистам и не давала комментариев об отце.
Сын Юрий
Юрий Мирошниченко (Фото: скриншот т/п «Новые русские сенсации» ntv.ru)
Сын маньяка начал нарушать закон ещё до ареста отца, получив условный срок за кражу. После непродолжительной жизни в Харькове Юрий вернулся в Ростов и начал заниматься рэкетом. Когда имя Чикатило стало известно на всю страну, он начал использовать это в своих целях. Он запугивал несговорчивых предпринимателей, рассказывая, что он может повторить подвиги отца уже с их семьей.
Позже биография Юрия пополнится кражей в особо крупном размере, попыткой изнасилования, вымогательством и покушением на убийство. В общей сложности сын маньяка проведет в тюрьме почти 13 лет. После колонии он женился, взяв фамилию жены — Мирошниченко.
«Я сидел за вымогательство, кражу государственного имущества. В общей сложности, провел в заключении 12 лет и восемь месяцев», — признавался сын Чикатило в программе «Говорим и показываем» на НТВ.
Сейчас Юрий проживает на окраине Харькова и считает себя украинским патриотом. Мужчина мечтает уехать в США и продать свою историю одному из местных телеканалов, чтобы заработать денег и начать жизнь с чистого листа.
Избежавший казни серийный убийца Масалимов вышел из колонии ещё год назад: что известно, где он сейчас, подробности
Внук Андрей
Своего сына Юрий Мирошниченко назвал в честь педофила и каннибала отца Андреем. На ТВ-шоу Юрий делился, что его сын появился на свет 13 февраля — в этот день был казнён Андрей Чикатило. Когда Юрий празднует день рождения своего первенца, он также вспоминает своего отца. Внук, по словам Юрия, учился в Юридической академии. Мирошниченко утверждал, будто он не скрывает от знакомых тот факт, что его дед — осуждённый за многочисленные убийства маньяк Чикатило.
Два 14-летних мальчика пойдут под суд за похищение и изнасилование своей ровесницы
В Санкт-Петербурге бизнесмен, уходя от ГАИ, въехал на перекрытый Дворцовый мост
В Твери жестоко избили второклассницу, девочка в больнице
Елена Генералова